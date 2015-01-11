Многолетняя проблема с газификацией Новогорного будет решена

За годы существования посёлка Новогорный газоснабжение жителей осуществлялось частично за счёт привозного газа и частично за счёт централизованной системы подачи газа в дома. Подобная практика приводила к тому, что у почти половины жителей посёлка ежемесячные платежи за газ в десять раз превышали суммы оплаты соседей, которые пользовались сетевым газоснабжением.

– В этом году удалось проработать решение данной проблемы с правительством Челябинской области, – прокомментировал ситуацию глава округа Евгений Щербаков. – В области к данной проблеме Озерского городского округа отнеслись с пониманием и пошли навстречу жителям Новогорного. Округу были выделены необходимые средства в размере 24 млн рублей. 18 сентября будут проведены аукционные процедуры, и до конца текущего года выполнен комплекс работ по газификации посёлка. Для жителей Новогорного это будет серьёзное подспорье, которое скажется на бюджете каждой семьи, а кроме того подобная система газоснабжения является более удобной и безопасной для эксплуатации.

Контроль за реализацией данного вида работ глава округа поручил директору МКУ «УКС» Дмитрию Куваеву.

– Работы должны быть завершены к 25 декабря, – добавил Дмитрий Кувев, – когда газ будет подан непосредственно к газовому оборудованию в квартиры жителей посёлка. Результатом данной работы станет полная газификация всего посёлка с запасом мощности для дальнейшего его развития.

– Это очень важное мероприятие для посёлка, – отметил начальник отдела администрации округа по посёлку Новогорный Дмитрий Коршунов. – Для жителей это давно является проблемой из-за разницы в оплате, особенно для пенсионеров. Кроме того, ёмкости для хранения сжиженного газа находятся в эксплуатации с 1974 года и исчерпали свой ресурс. Требованиям Ростехнадзора эти ёмкости уже не соответствуют, а их замена потребовала бы вложения серьёзных средств. Это очень значимая работа, которая позволит улучшить качество жизни значительного числа жителей.

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