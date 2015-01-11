Просто, быстро, вкусно и полезно!

Обилие ингредиентов в уйгурских блюдах никого не должно пугать. На самом деле все просто. И зачастую быстро. Что нисколько не умаляет их вкусовых и полезных качеств, а значит относится к еще одному неоспоримому достоинству. Вот, например, ган-фан. Это подлива, которую подают с рисом на гарнир.
Чтобы приготовить ее, возьмем:
- баранина или говядина – 400 г
- чеснок – 5-6 зубчиков
- луковица – 1 шт.
- сельдерей – 4 стебля
- пекинская капуста – 400 г
- болгарский перец – 1 стручок
- помидоры – 2 шт.
- растительное масло – 50-100 г
- соль – по вкусу
- черный перец по вкусу
- красный перец – по вкусу
- паприка - 1 ст. л.
Для гарнира:
- рис – 800 г
- растительное масло – 50-60 г
- соль – по вкусу.
Еще раз повторяю: все очень легко и быстро. Мясо порежем тонкими лепестками. Лучше если оно будет чуть подмороженным. Так легче резать.
Чеснок мелко рубим.
Лук режем тонкими полукольцами.
Режем стебли сельдерея.
Пекинскую капусту – квадратиками.
Болгарский перец на некрупные дольки.
Помидоры – ломтиками.
Далее наливаем масло в казан или вок, сильно разогреваем на огне. Нужно учесть, что практически все время готовки нужно активно работать шумовкой. Запускаем мясо и начинает перемешивать шумовкой. Обжариваем его примерно в течение 7-10 минут.
Затем пошел чесночок. Также, помешивая, обжариваем 1-1,5 минуты.
Пошел лук. Обжариваем 1,5-2 минуты.
Теперь запускаем половину порезанного сельдерея и обжариваем 2 минуты.
Пошла пекинская капуста. Для нее тоже хватит 2-3 минуты.
Теперь помидоры.
Можно посолить и добавить специи.
Помешиваем в течение 3-4 минут и запускаем перец, который тоже обжариваем минуты три.
Заливаем водой поджарку вровень с продуктами (шумовка отдыхает), забрасываем оставшийся сельдерей, дожидаемся закипания, убавляем огонь до неспешного бульканья и варим еще минут 10. Все, подлива готова.
А теперь сварим рассыпчатый гарнир. Возьмем 800 г риса, хорошо промоем, поставим на огонь глубокую сковороду или толстостенную кастрюлю, нальем растительное масло и хорошо его разогреем.
Высыплем в емкость с маслом рис и, перемешивая, обжарим его в течение 1,5 минут. Отметим про себя, что рис вобрал масло.
Теперь зальем количество риса (800 г) 750-800 г холодной воды, посолим по вкусу и дождемся закипания. Это 5-7 минут.
Когда вода полностью выпарится, накроем крышкой и убавим огонь до минимума. Так продержим его еще минут 15-20. Вот, собственно, все. Получился замечательный рассыпчатый рис.
И подаем на стол: на тарелку выкладываем рис, а сверху ган-фан. Приятного аппетита!