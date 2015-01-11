Просто, быстро, вкусно и полезно!

Обилие ингредиентов в уйгурских блюдах никого не должно пугать. На самом деле все просто. И зачастую быстро. Что нисколько не умаляет их вкусовых и полезных качеств, а значит относится к еще одному неоспоримому достоинству. Вот, например, ган-фан. Это подлива, которую подают с рисом на гарнир.

Чтобы приготовить ее, возьмем:

баранина или говядина – 400 г

чеснок – 5-6 зубчиков

луковица – 1 шт.

сельдерей – 4 стебля

пекинская капуста – 400 г

болгарский перец – 1 стручок

помидоры – 2 шт.

растительное масло – 50-100 г

соль – по вкусу

черный перец по вкусу

красный перец – по вкусу

паприка - 1 ст. л.

Для гарнира:

рис – 800 г

растительное масло – 50-60 г

соль – по вкусу.

Еще раз повторяю: все очень легко и быстро. Мясо порежем тонкими лепестками. Лучше если оно будет чуть подмороженным. Так легче резать.

Чеснок мелко рубим.

Лук режем тонкими полукольцами.

Режем стебли сельдерея.

Пекинскую капусту – квадратиками.

Болгарский перец на некрупные дольки.

Помидоры – ломтиками.

Далее наливаем масло в казан или вок, сильно разогреваем на огне. Нужно учесть, что практически все время готовки нужно активно работать шумовкой. Запускаем мясо и начинает перемешивать шумовкой. Обжариваем его примерно в течение 7-10 минут.

Затем пошел чесночок. Также, помешивая, обжариваем 1-1,5 минуты.

Пошел лук. Обжариваем 1,5-2 минуты.

Теперь запускаем половину порезанного сельдерея и обжариваем 2 минуты.

Пошла пекинская капуста. Для нее тоже хватит 2-3 минуты.

Теперь помидоры.

Можно посолить и добавить специи.

Помешиваем в течение 3-4 минут и запускаем перец, который тоже обжариваем минуты три.

Заливаем водой поджарку вровень с продуктами (шумовка отдыхает), забрасываем оставшийся сельдерей, дожидаемся закипания, убавляем огонь до неспешного бульканья и варим еще минут 10. Все, подлива готова.

А теперь сварим рассыпчатый гарнир. Возьмем 800 г риса, хорошо промоем, поставим на огонь глубокую сковороду или толстостенную кастрюлю, нальем растительное масло и хорошо его разогреем.

Высыплем в емкость с маслом рис и, перемешивая, обжарим его в течение 1,5 минут. Отметим про себя, что рис вобрал масло.

Теперь зальем количество риса (800 г) 750-800 г холодной воды, посолим по вкусу и дождемся закипания. Это 5-7 минут.

Когда вода полностью выпарится, накроем крышкой и убавим огонь до минимума. Так продержим его еще минут 15-20. Вот, собственно, все. Получился замечательный рассыпчатый рис.

И подаем на стол: на тарелку выкладываем рис, а сверху ган-фан. Приятного аппетита!