Южноуральская команда КВН «Театр Уральского Зрителя» одержала победу в финале Премьер-лиги и теперь переходит в Высшую лигу КВН

5 сентября в Москве состоялась главная игра Премьер-лиги КВН сезона 2017, где челябинская команда «Театр Уральского Зрителя» стала абсолютным победителем и завоевала статус чемпиона. Посмотреть на успех земляков можно будет 9 сентября в 23.00 в эфире «Первого» канала, сообщает министерство образования. За чемпионский титул боролись команды КВН: «Подъем» (г. Москва), «Так-то» (г. Красноярск), «Сборная РУДН» (г. Москва) и «Сборная бывших спортсменов» (г. Пермь). Южноуралцы ровно шли по игре, получили высшие баллы за «Приветствие» и «Музыкальный фристайл», а также хороший балл за конкурс «Шаг вперед» и не оставили соперникам шансов. По итогу игры Александр Масляков пригласил «Театр Уральского Зрителя» в сезон-2018 Высшей лиги МС КВН. «Меня переполняет гордость за ребят. Такое стремление к победе, такое желание и такой неоспоримый результат. Отмечу, что «Театр уральского зрителя» – это не типичная команда КВН, а настоящий театр. Их постановки демонстрируют сцены из известных литературных произведений, показывают необычные способы разрешения конфликтов и поднимают настроение своим интеллектуальным юмором. Соперники были сильные, с большой историей и с хорошими победами, но наша команда оказалась уникальней, смешнее и поразила жюри огромным количеством реквизита», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. 5 июня в Москве по результатам полуфинала Премьер-лиги МС КВН челябинская команда вышла в финал. ТУЗы заняли второе место, уступив лишь 0,1 балла команде КВН «МВД». Посмотреть игру можно на официальном канале YouTube.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskaya-komanda-kvn-teatr-uralskogo-zritelya-oderzhala-pobedu-v-finale-premer-ligi