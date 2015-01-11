До плюс 22 градусов потеплеет на Южном Урале до конца рабочей недели

После нескольких прохладных дней на Южный Урал вернется тепло. Дневные температуры в Челябинской области перешагнут порог в 20 градусов. Однако говорить о бабьем лете нельзя, порывистый ветер и облачность создадут дискомфорт для южноуральцев.



В пятницу, 8 сентября, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, днем — от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском Гидрометцентре.



Отметим, что в Челябинске будет чуть прохладнее. Пятница принесет горожанам потепление до плюс 19 градусов в дневное время суток, в ночное — до плюс 6 градусов. Осадков до конца рабочей недели не прогнозируется.







Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pogoda-07-09-2017/