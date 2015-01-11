Объявление для родителей и обучающихся

Многофункциональный центр Озерского городского округа напоминает, как быстро восстановить забытый пароль на портале Госуслуг, а также публикует бланк заявления на регистрацию на этом портале для обучающихся старше 14 лет.

Инструкция по восстановлению пароля и Заявление на регистрацию учётной записи в ЕСИА для регистрации на ЕПГУ