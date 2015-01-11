Верховный Суд поставил точку в деле «СтройГаранта»

Завершилась тяжба двух управляющих компаний по двум домам в Заозёрном.

Верховный Суд Российской Федерации отказал обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Таким образом, длительное противостояние двух озёрских управляющих компаний, «СтойГарант» и «Система», завершилось в пользу последней.

Как ранее сообщал Озёрск.ру, в 2016 году между компанией озёрского депутата Александра Откупщикова «СтройГарант» и ООО «УК Система» возникло противоборство за право управления двумя многоквартирными домами, №№7 и 10, в микрорайоне «Заозёрный». Обе компании поочерёдно обращались в Арбитражные суды различных инстанций. За неполный год судебных разбирательств решением суда первой инстанции удовлетворены и подтверждены следующими судами исковые требования «Системы». Согласно судебным актам, последним на сегодняшний день, а значит – имеющим полную юридическую силу, является решение собственников от 31 декабря 2016 года, в котором в качестве управляющей компании была выбрана именно «Система». Наличие отчётов за прошлые годы, договоров на обслуживание с МПКХ и паспортов готовности к зиме, по мнению Арбитражного суда, доказательствами правоты «СтройГаранта» не являются. Аналогичное решение было принято и апелляционными судами.

Компания Александра Откупщикова воспользовалась законным правом обращения в следующие инстанции, в результате спор по поводу двух озёрских многоэтажек дошёл до Верховного Суда, который и поставил точку в этом вопросе.

Озёрск.ру