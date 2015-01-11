Оперативная обстановка на 8 сентября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня пятница 08 сентября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 2 град. С

• атмосферное давление 743 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП 1 пострадавший.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1. В сетях холодного водоснабжения К.М.9, Семенова 3 п-с 1 по5, Монтажников 50 корпус 1,

К.Маркса 1 п-5 С 8ч до окончания

Дзержинского 39 С 8 до 11 часов

Гайдара 22 п-с 6 по 9, Гайдара 24 п-с 1 по4, Бажова 3,

Уральская 17 С 9 до 12 часов

2. В сетях электроснабжения Ермолаева с 7 по 16 С 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения К.М.9, Семенова 3 п-с 1 по5, Монтажников 50 корпус 1,

К.Маркса 1 п-5 С 8ч до окончания

Дзержинского 39 С 8 до 11 часов

Бажова 3, Уральская 17, Набережная 65, Победы 53 С 9 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

10 сентября 2017 года с 1130 до 1400 часов будет временно перекрыто движение транспортных средств по ул. Иртяшская в районе ДО «ДТДиМ» от перекрестка ул. Семенова – ул. Музрукова до дома № 7 по ул. Иртяшская.

Вниманию жителей города!

В связи с производством ремонтных работ проезжей части автомобильной дороги перекрыто движение по пр. Ленина на участках от пл. Курчатова до ул. Мишенкова (четная сторона) и от ул. Музрукова до пл. Курчатова (нечетная сторона) с 10.00 часов 05 сентября по 11 сентября 2017 г.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 30 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 60 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 08.09.2017г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируется

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область. Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах туманы, днем местами небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, отдельные поры 8-13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7º, на северо-востоке области и в низинах заморозки до минус 2º, днем плюс 16-21º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,3) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, поражение объектов энергетики при грозах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _201_ обращений граждан.