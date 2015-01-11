Романтическая прогулка с сюрпризом

Прогуляться по Озерску вечерком с любимым человеком всегда приятно, а если это романтическая прогулка да еще с сюрпризом? Для Озерска такое в диковинку. Пройти по знакомым улицам и оказаться в параллельной реальности. Звучит как-то фантастически. Городок у нас маленький, знакомый местному жителю вдоль и поперек, что здесь может быть нового? А вот это как посмотреть. И что при этом послушать…

Первый запуск спектакля-прогулки «Love tour» был очень волнующим для его создателей – артистов театра «Наш дом» Андрея и Яны Сюськиных. Замысел проекта возник у Андрея после поездки в Москву, тему любви и вдохновение подарила Яна, а вместе у них получился замечательный проект для влюбленных – нежный, продуманный до мелочей, с хорошей фантазией и юмором.

И вот первое путешествие в Озерске. Авторы ужасно волнуются. Удастся ли романтическая прогулка для первых шести пар, путешествующих во времени и пространстве? Место встречи – берег озера Иртяш. Как назло именно в этот день с утра шел дождь, и это после вчерашней-то жары. Как выяснилось, для настоящих романтиков не бывает плохой погоды. Все наши влюбленные оказались разного возраста и стажа семейной жизни – от молодоженов до серебряной свадьбы. Отличная проверка для проекта! Поначалу сквозило легкое смущение, очень уж непривычным было все происходящее. Кое-кто вообще примчался в последний момент, запыхавшийся и вовсе не готовый ни к какой романтике.

Но приключение началось! Таинственный голос в наушниках погружает в другую реальность. Она общая для всех участников, но для каждой пары своя, очень личная. Для одних погружение шло легко, другие с опаской оглядываются по сторонам – что люди подумают? Но через несколько минут окружающий мир окончательно исчезает, пошла перезагрузка… Забыты все проблемы, все вокруг наполняется новым смыслом, неожиданными поворотами и легким юмором, создавая ощущение полной свободы. Да какая разница что о тебе подумают? Главное, что рядом любимый человек и нам хорошо. А сумрачная погода – и вовсе чепуха, не стоящая внимания! В этот вечер на улицах Озерска прохожие могли с удивлением наблюдать странную компанию абсолютно счастливых людей, а участники происходящего совершали подвиги, на которые в обычной жизни, наверное, и не решились бы никогда. Финальный танец на берегу прекрасного озера в объятиях любимой – что может быть прекраснее?

НАЧИНАЯ С 9 сентября, ПРОЕКТ "LOVE TOUR" ВЫХОДИТ НА ПРОГУЛКУ КАЖДУЮ СУББОТУ! Для компаний (не менее 5 пар) возможен целевой показ!

Благодарим за фотографии первой прогулки влюбленных 4 сентября замечательного озерского фотографа Владимир Чирков!

Юлия Клепикова