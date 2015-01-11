ФК «Торпедо» — ФК «Гранит»: разочаровал счет, но не игра

Казалось бы, что специфика двух матчевого поединка в полуфинале Кубка области предусматривает довольно простую стратегию: если проиграть в гостях, то с небольшим разрывом в мячах (желательно в один мяч), желательно забить хотя бы один мяч на чужом поле, а при удачном стечении обстоятельств зацепить ничью или вовсе победить. Но это в теории.

Практика же, как всегда, вносит свои коррективы: "Граниту" противостоит один из лучших клубов Челябинской области, укомплектованный мастеровитыми игроками, имеющими огромный опыт выступления в командах 3, 2, 1 и Высшей лиг отечественного футбола, занимающий на данный момент вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Челябинской области.

В твоей же команде совершенно точно не смогут выйти на поле три игрока стартового состава (Мурунов, Шалдин, Денов), еще два игрока под очень большим вопросом, т.к. только-только восстановились (и то, не полностью) от травмы (Лырчиков, Пахомов), т.е, практически вся центральная ось команды сломана. Тем не менее, главный тренер команды Сергей Игонин находит выход из столь серьезного положения.

ФК "Торпедо" (Миасс) - ФК "Гранит" (Озерск) 2 : 1 (1:1)

Голы забили: 4 мин - А.Захаров 0:1; 39 мин - И.Привалихин 1:1; 79 мин - Д.Медведев 2:1

ФК "Гранит" (Озерск): Р.Усманов (вр); А.Лырчикрв (к) (Е.Белоусов, 34), А.Пахомов (В.Пономарев, 21), К.Мишура, Д.Горбунов, М.Макуров; П.Харьков, В.Волгушев (С.Игонин, 82), Д.Юдин, А.Кирин; А.Захаров (В.Андреев, 73).

Судьи: А.Автухович; А.Храмыцких (оба-Челябинск); Н.Воровцов (Златоуст).

6 сентября стадион "Труд" г. Миасс, 130 зрителей.

Для того, чтобы сдержать дуэт супер нападающих Миасса - Марков-Чистяков, наш тренер решает сыграть в три центральных защитника (Пахомов, Мишура, Горбунов), сместив Лырчикова на правый фланг обороны. В центре поля борьбу должны были вести Волгушев и Юдин при поддержке одного из центральных защитников (менялись Пахомов и Горбунов), фланги были отданы быстрым, резким и техничным Кирину и Харькову, на острие атаки играл Захаров.

Судя по первым минутам игры, такая расстановка игроков "Гранита" была несколько неожиданной для хозяев: первый же хороший отбор и удержание мяча закончился голом в ворота "Торпедо". Наша тройка защитников погасила прорыв через центр нападающих хозяев, быстро переадресовав мяч на левый фланг атаки, бросила в прорыв Алексея Кирина, который на скорости ушел от защитника на лицевую линию и оттуда с левой ноги сделал прекрасную передачу на набегавшего во вратарскую площадку Арсения Захарова. Удар головой был точен и "Гранит" решил одну маленькую задачу - забил гол на чужом поле.

Несмотря на то, что наша команда повела в счете, было понятно, что территориальное и игровое преимущество будет у хозяев, но до 21-й минуты все их попытки прорваться на ударную позицию грамотно гасились игроками обороны озерской команды (единственный момент был у хозяев на 19-й минуте после быстрого розыгрыша штрафного метрах в 20 от ворот, когда игрок хозяев проник в штрафную, но удар наносил уже с довольно острого угла в ближний угол, где его спокойно отвел Риван Усманов).

А на 21-й минуте Антон Пахомов все-таки покинул поле (травма дала о себе знать, и он не смог продолжить игру). Вышедший на поле Виталий Пономарев здорово отработал всю игру в обороне, но все-таки пока он не обладает таким опытом, как Антон, поэтому центр поля немного просел, т.к теперь на подмогу мог выдвигаться только Денис Горбунов.

Тем не менее, наши крайние хавы создавали множество проблем обороне хозяев. Как сказал известный бывший игрок и тренер "Торпедо" Владимир Дубовиков: "Кирин и Харьков, просто светлые пятна "Гранита" на поле". Именно на них хозяева чаще всего фолили и зарабатывали "горчишники".

Очередной фол на Харькове привел к штрафному, после подачи которого ворота хозяев атаковал Денис Горбунов, но мяч после его удара головой прошел чуть выше перекладины. Тут же последовала быстрая контратака "торпедовцев" и уже наш голкипер своевременно выходит из ворот и играет головой за пределами штрафной площади. А еще через семь минут оборона "Гранита" несет очередную потерю: рецидив травмы у Андрея Лырчикова, он передает капитанскую повязку Денису Горбунову и покидает поле. Вместо него выходит Евгений Белоусов, который очень здорово играет в отборе, но у него серьезные проблемы с выбором позиции и первым пасом (хорошо, что на это хозяева обратили внимание в последнюю пятнадцатиминутку игры).

На 38-й минуте хозяева проводят массированную атаку, которая завершается мощным ударом метров с 20 в правый от вратаря угол ворот, но Риван Усманов в броске дотягивается до мяча, переводя его на угловой. С первым угловым наши оборонцы справляются, вновь отправляя мяч на угловой, при подаче которого не успели разобраться в центре штрафной площади и, выпрыгнувший выше всех, Илья Привалихин головой подрезает мяч в дальний угол ворот - 1:1.

Второй тайм прошел уже при значительном преимуществе хозяев. К 60-й минуте было видно, как силы покидают игроков "Гранита". Уже не так активен был Виктор Волгушев, который весь первый тайм и часть второго за счет своих индивидуальных действий мог придержать мяч, притормозить развитие атаки "Торпедо". Из-за отсутствия точных передач на фланги снизилась активность Харькова и Кирина, совсем на голодном пайке остался Захаров.

Хозяева же наращивали и наращивали давление на нашу оборону, которая уже не выглядела таким монолитом, как в первом тайме, и если бы на блистательная игра Ривана Усманова - быть бы результату совсем не таким (66 мин - тащит сумасшедший удар от Привалихина, 67 мин - тащит удар Маркова, 70 мин - ликвидирует выход 1Х0 Чистякова, 75 мин - после заварухи во вратарской площадке мяч попадает в штангу).

У "Гранита" во втором тайме был хороший момент после подачи углового, но Константин Мишура пробил головой чуть выше ворот. Чтобы хоть как-то оживить игру в передней линии Сергей Игонин бросает в бой свой последний резерв - совершенно физически (но не морально) опустошенного Арсения Захарова меняет Влад Андреев, который в концовке игры совершил ряд забегов к штрафной площади хозяев, оттянув на себя игроков обороны хозяев, не дав им сыграть на подборе отбиваемых нашими защитниками мячей.

И все-таки усталость сказалась, и 79-я минута оказалась роковой для озерчан: на фланге Михаил Макуров не смог овладеть мячом, оттуда сразу последовала передача в центр штрафной площади, где почему-то совершенно свободным оказался форвард гостей Дмитрий Медведев, который без сопротивления принял мяч и с разворота точно пробил в дальний от голкипера угол. "Торпедо" добилось победы, но этот результат дает "Граниту" надежду на успешное выступление 13 сентября на своем поле.

Подводя итоги поездки исполнительный директор "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" Геннадий Мокробородов сказал: "Проиграли классной команде в настоящей мужской борьбе. Все без исключения наши ребята молодцы, сыграли с полной отдачей, где-то даже прыгнув выше головы. Для молодых игроков это хорошая школа, т.к с командами такого уровня они еще не встречались. Мне очень приятно, что годы моей работы в миасском "Торпедо" болельщики этой команды помнят, подходили ко мне и мы довольно долго общались. Конечно, сейчас уровень поддержки "Торпедо" совсем не тот, что был 10 лет назад и это заметно. С одной стороны на запасном поле будут стелить искусственный газон и на одной половине трибуны установлены пластиковые кресла, а с другой стороны прекрасный естественный газон превратился в кочковатое поле значительно хуже по качеству нашего "Труда", нет диктора на стадионе, нет музыки. А на все эти мелочи внимание обращают болельщики и голосуют ногами: максимум 150 человек на полуфинале Кубка области - это для Миасса, как для одной из футбольных столиц Южного Урала, нонсенс. В 2008/09 годах даже на матчах с аутсайдерами было минимум 2000-2500 зрителей. Жаль, что где-то там на правительственных уровнях трещат про "Россию - футбольную страну", а здесь "во глубине России - лишь вековая тишина". Очень надеюсь, что в Озерске медленно, шаг за шагом, будет улучшаться инфраструктура, наконец-то заработает так, как положено отделение футбола ДЮСШ, в главной команде города появятся новые игроки. Хотя... все это под очень большим вопросом и вполне вероятно, что если "Торпедо" с уровня чемпионов России дошло до уровня чемпионата области, то Озерск может кануть в небытие".

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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