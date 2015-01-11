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Хамство на поле и вне его не помогло ФК «Южноуралец»

9 сентября ФК "Гранит" проводил свой очередной матч первенства Челябинской области в Южноуральске на стадионе с громким названием "Центральный" (если это "Центральный", то какие же здесь не центральные?). Газон футбольного поля даже сравнить не с чем: если я критиковал поля в Первомайском и Верхнеуральске, то они, по сравнению с этим полем, как минимум, "Лужники". Железобетон, присыпанный песком с одиноко торчащими то там, то здесь засохшими столбиками травы, известной нам из детства, как "солдатики".

Поведение же руководства команды (тренер - Николай Непершин и при нем какой-то "фабзавкомовский клерк", видимо, представлявший спонсора команды) вообще ни в какие разумные рамки не лезет. ФК "Гранит" в лице исполнительного директора "АФиХ" Геннадия Мокробородова всем своим соперникам дарит значки с символикой "Гранита". Все команды принимают этот подарок, здесь же наш представитель к своему удивлению услышал от тренера: "Да пошел ты со своими сувенирами ..." (значки же с огромной благодарностью принял ветеран южноуральского футбола, судья республиканской категории по футболу Виктор Николаевич Панов). Но это были еще цветочки.

Не прошло и пяти минут после начала игры, как эти два "деятеля местного футбола" устроились на бровке (причем один на одной половине поля, другой на второй, как будто для них не существует хотя бы виртуальной технической зоны), и в сторону арбитра понесся самый настоящий собачий лай из указаний, как нужно судить и трактовать тот или иной момент игры, недовольства решениями арбитра вперемежку с оскорблениями и нецензурной бранью.

Разительное отличие - Сергей Игонин, стоящий на месте со скрещенными на груди (как Наполеон на Бородинском поле) руками, источающий уверенность и спокойствие и два беснующихся на бровке человека, напоминающих вырвавшихся на свободу цепных псов. Почти как у великого русского поэта В.С.Высоцкого: "...сорок душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят 0:11 в Озерске".

Соответственно, глядя на поведение своих руководителей, и игроки местной команды играли грязно, совсем не по-джентльменски: постоянные удары сзади по ногам, захваты руками, удары локтем, "подсадка" под игроков, ведущих борьбу за верховые мячи. Игроки "Гранита", получив перед игрой строгие указания руководства команды, не отвечать на провокации, с честью выдержали это испытание.

В конце концов, на поле чуть не произошла потасовка, но главный арбитр разобрался в ситуации, удалив с поля игрока хозяев. Тот сначала ушел с поля, затем вернулся, ударил (или толкнул) арбитра в спину и, уходя второй раз с поля, плечом нанес удар боковому арбитру (думаю, что с этим и многим другим должна разобраться КДК областной федерации футбола).

Более того, выяснилось, что "грязные" игры руководства команды Южноуральска на этом не закончились - оказалось, что за команду играл незаявленный игрок (известный озерским болельщикам по выступлениям за мини-футбольную команду "ЧелГУ") и провел на поле все 90 минут. А это, согласно регламенту, уже 0:3. Но дождемся решения КДК. А теперь немного о футболе.

ФК "Южноуралец" (Южноуральск) - ФК "Гранит" (Озерск) 0 : 1 (0:0)

Гол забил на 84-й мин Данил Денов.

ФК "Гранит" (Озерск): Р.Усманов (к) (вр); В.Мурунов, К.Мишура, Е.Шалдин, М.Макуров (В.Пономарев, 35); П.Харьков (Е.Белоусов, 73), В.Волгушев (С.Игонин, 87), Д.Юдин, Д.Денов; А.Кирин (Е.Титов, 78), М.Мужичков (А.Захаров, 46).

Наказания: К.Мишура, П.Харьков - предупреждения

Судьи: А.Маюн; М.Иванушкин, А.Павлючков (все - Челябинск)

9 сентября стадион "Центральный" г. Южноуральск, 30 зрителей.

Если отбросить все ранее сказанное, то в Южноуральске "Граниту" противостояла совсем другая команда (не тот "шалтай-болтай", который приезжал в Озерск) - быстрая, резкая, в основном, техничная. Особенно выделялась средняя линия, составленная из легионеров республик Средней Азии и, конечно же, известный в Челябинской области игрок Кирилл Ломов, занявший место центрального нападающего.

Уже на второй минуте эти игроки сотворили быстротечную комбинацию с доставкой мяча в нашу штрафную и точным ударом в угол ворот (хорошо, что бьющий игрок оказался в положении "вне игры"). И по ходу всей игры именно эти игроки хозяев доставляли массу проблем как нашим центральным полузащитникам, так и игрокам обороны.

Весь первый тайм прошел во взаимном "бодании", в основном, в центре поля: игроки "Гранита" вновь пытались на корявом поле за счет превосходства в технике сыграть в мелкий и средний пас, но качество поля и обученность среднеазиатских легионеров сводила на нет все попытки прорваться в штрафную площадь хозяев. Точно так же оборона "Гранита" гасила все попытки хозяев выйти на ударную позицию перед воротами, которые вновь надежно защищал Риван Усманов.

Если считать по голевым моментам, то первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу нашей команды: дважды после подачи с углового верх выигрывал Максим Мужичков и опасно бил по воротам хозяев, но голкипер дотягивался до мяча. У хозяев же был реальный шанс на 27-й минуте, когда Кирилл Ломов ворвался в штрафную "Гранита", но наш голкипер вышел победителем из этого поединка.

Во втором тайме игроки "Гранита", наконец-то, стали чередовать свою фирменную игру в мелкий и средний пас с длинными забросами на фланги и на "вершину" атаки, куда вышел Арсений Захаров. Такое чередование атакующих действий, видимо, несколько сбило четкую игру обороны хозяев и, в конце концов, она прозевала рывок с фланга Данилы Денова, который получил мяч, как бы сказали в хоккее, "на чистом льду", вошел в штрафную и проткнул мяч мимо выходящего ему на встречу голкипера хозяев. 1:0 и это была 84-я минута игры. В добавленное время "Гранит" мог удвоить счет, но с линии штрафной Арсений Захаров послал мяч в сантиметрах от правого угла ворот южноуральцев.

После этой победы ФК "Гранит" продолжает лидировать в областном первенстве, и у нашей команды остаются две судьбоносные игры с основными соперниками - ФК "Первомайский" и ФК "Куса", которые пройдут в Озерске соответственно 17 сентября и 1 (или позже) октября.

Следующий матч ФК "Гранит" проведет 13 сентября на стадионе "Труд" в рамках турнира Кубка области с командой "Торпедо" (Миасс). Начало игры в 18.00.

P.S. Честно говоря, после того, что я увидел (качество поля, сетка, прибитая напрямую к перекладине ворот) и услышал в Южноуральске, очень бы не хотелось встречаться вновь с командой, у которой такое руководство. Очень правильно по окончании прошлого сезона сделало руководство ФК "Еткуль" (игры с "Гранитом" 1:1 и 0:15), не став заявляться на этот сезон. Может быть, и руководству ФК "Южноуралец" пойти по этому же пути и "уйти в туман" до лучших времен (игры с "Гранитом" 0:11 и 0:1).

Остальные матчи этого тура принесли следующие результаты:

ФК "Аргаяш" (Аргаяш) - ФК "Первомайский" (Первомайский) 3:3

ФК "Куса" (Куса) - ФК "Верхнеуральск" (Верхнеуральск) 4:2

ФК "Катав" (Катав-Ивановск) - "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 2:1

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 11 СЕНТЯБРЯ 2017 года.

1. ФК "Гранит" (Озерск)                      14 10 1 3 42 - 10 31

2. ФК "Куса" (куса)                            13 9 3 1 31 - 13 30

3. ФК "Первомайский" (Первомайский)     13 8 4 1 24 - 15 28

4. "СКиК" (Трехгорный)                       14 7 1 6 28 - 17 22

5. ФК "Катав" (Катав-Ивановск)              13 5 3 5 12 - 18 18

6. ФК "Аргаяш" (Аргаяш)                      13 4 3 6 25 - 35 15

7. ФК "Южноуралец" (Южноуральск)        13 4 2 7 20 - 30 14

8. ФК "Верхнеуральск" (Верхнеуральск)    13 3 2 9 15 - 25 11

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым)   14 1 0 13 15 - 48 3

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Ключевые теги: футбол.

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