КВНщики поздравили жителей и гостей столицы Южного Урала с Днем города

9 сентября, в рамках празднования 281-летия Челябинска, на Кировке состоялся традиционный фестиваль «Кубок Челябинска» по КВН. В кубке приняли участие 10 команд открытой обучающей и центральной Уральской лиг, сообщает министерство образования. Победителем стала неординарная и уникальная команда «Балконъ». Второе место заняла детская команда, вице-чемпионы всероссийской юниор-лиги КВН – «Козырь». А бронзу взяла сборная ЮУрГУ и ЮУГМУ «То, что доктор прописал». Специальными гостями на убке выступили чемпионы премьер-лиги «Театр Уральского Зрителя», участники высшей лиги «Наполеон Динамит» и полуфиналисты высшей лиги «Плюшки имени Ярослава Гашека». «Этот год стал особенно успешным для регионального КВН – школьная команда «Козырь» вышла в финал Юниор-лиги КВН, где ребята заняли второе место, 5 сентября челябинская команда «Театр уральского зрителя» стали чемпионами телевизионной премьер-лиги КВН и в следующем сезоне представят наш регион в высшей-лиге», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/kvnshchiki-pozdravili-zhiteley-i-gostey-stolicy-yuzhnogo-urala-s-dnem-goroda-40752