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| Новости » Общественная жизнь

Охота на красных «ёжиков». «Детство» Озерска делает первые шаги к образцу

Конференц-зал детской поликлиники увешан графиками-диаграммами. Непосвященному в методологию Производственной системы «Росатома» (ПСР), легшей в основу проекта «Бережливая поликлиника», их не понять. Однако в глаза сразу бросается череда красных «ёжиков» — сигнальных стикеров с обозначением проблем, требующих скорейшего решения: «затруднен дозвон при вызове врача на дом», «очереди за талонами на кровь и на прием к педиатрам», «соседство в рекреациях больных и здоровых ребятишек», «ограничения при записи к офтальмологу»…

Жалуйтесь!

«Проведя анкетирование посетителей и последующий хронометраж на «болевых» точках, выявленных в работе нашего учреждения, — рассказала «ВМ» заведующая детской поликлиникой Любовь Бабушкина, — мы выбрали несколько направлений, требующих применения «бережливых» технологий. Это оптимизация работы комнаты вызова врача на дом, кабинета по забору крови, регистратуры, распределение равномерной нагрузки между участковыми педиатрами и медсестрами. С учетом потока пациентов пересмотра потребовала вся организация пространства в двух наших зданиях».

Для выработки решений по каждому направлению в «детской» были сформированы рабочие группы. В расписании каждой — еженедельные мозговые штурмы: поиск эффективного способа вывода с карты очередного «ёжика» и коррекция форс-мажоров при его практическом внедрении.

«Допустим, при разработке мер по тому же кабинету вызова врача на дом, — подключается к разговору «детский» куратор «Бережливой поликлиники», сотрудник отдела ПСР ПО «Маяк» и, что немаловажно, молодой папа Дмитрий Сибиркин, — нам пришлось проанализировать данные за последние три года. Выяснилось, что наряду с приемом вызовов (а в пик заболеваемости оператору доводилось принимать до 372 обращений в день), их фиксацией в журналы (по количеству участков — 17), занесением данных в компьютер, одному сотруднику приходится еще принимать информацию из «скорой», роддома, «инфекции», эпидотдела, детских садов… Как результат — трудно дозвониться не только родителям пациентов, но и врачам для получения данных о новом заболевшем. И хотя «Бережливая поликлиника» не решает кадровых, финансовых вопросов, поняли: здесь без изменений в штатном расписании проблему не решить. В ближайшей перспективе — создание комнаты вызовов с тремя рабочими местами, где в постоянном режиме будут работать два оператора, а в пик ОРВИ привлекаться еще один».

«В помощь участковым педиатрам, работающим на выездах, — продолжает Любовь Бабушкина, — руководство ЦМСЧ №71 приняло решение о введении корпоративной связи, оснащении врачей сим-картами для связи с оператором. В стадии обсуждения — модернизация доврачебного кабинета, организация колл-центра с единой многоканальной связью».

Регистратура открыта 

А вот проблему утренних «битв» за талон на кровь атомщикам и врачам удалось решить быстро. В КМИС (локальную сеть ЦМСЧ №71) ввели электронный календарь, и уже сегодня сам врач выдает пациенту направление на анализ — с четким указанием даты, времени и даже стола лаборанта.

Результаты выдаются в день сдачи анализа вместо прежних пяти. И опять же в электронном виде. По той же схеме будут вскоре приниматься «биохимия» и соскоб на энтеробиоз. А справки на руки в кружки-секции будут выдавать в специальном окне регистратуры.

«Хотя каждое направление мы выделили отдельно, — говорит Дмитрий, — на самом деле всё взаимосвязано. Решили проблему с выдачей талонов — сняли часть нагрузки с регистратуры. Однако тут вопрос требует большей проработки и, как мы уже рассчитали, финансовых вложений. Хотелось бы, конечно, как в Ярославле, перейти на формат открытой регистратуры: красивого просторного зонированного помещения без каких-либо ограничительных перегородок, с отдельным картохранилищем. Но!

Пока в рамках незатратных мер мы ввели регламент: после работы все карты возвращаются в регистратуру. Цель — исключить потерю карт и оседание их стопками в кабинетах. Чтобы уйти от живых очередей, на днях планируем открыть в регистратуре три окна с четким разделением функций операторов. Не исключено, что со временем в ее структуру войдет и «справочный стол».

Пересмотрели мы и порядок получения направления в детскую областную клиническую больницу: не секрет, что некоторых специалистов (например, кардиолога) в Озерске нет. Но чтобы получить талон в область, человеку надо сегодня совершить не менее 4-5 визитов в поликлинику: сделать заявку, завизировать направление у заведующего и прочее. Задействовали КМИС — сократили количество посещений вдвое: в первый раз пациент делает заявку, во второй — приходит в назначенный день за уже оформленным талоном».

Все по записи

Помимо профильных специалистов «Маяка» к работе над «бережливым» проектом также были привлечены работники других подразделений предприятия, владеющие ПСР-инструментарием. Одна из них — сотрудник завода химического производства Анастасия Вдовина.

«Анализируя основные проблемы, — замечает Анастасия, — выявили еще одно «слабое звено» — профосмотры неорганизованных детей: в один месяц и в год. Подсчитали: чтобы показать ребенка всем врачам, пройти исследования, сдать анализы, родителям малыша нужно было не менее 10 раз прийти в поликлинику на Советскую. Усугубляло ситуацию и местоположение кабинета стоматолога, находившегося в соседнем здании на проспекте Победы».

Усовершенствование возможностей КМИС, переезд «зубного» на 1-й этаж детской поликлиники по улице Советской позволили оптимизировать процесс.

«Теперь пройти профосмотр можно за три дня, — говорит Любовь Бабушкина. — В первый — посетить педиатра и получить направления на анализы. Во второй, при четком соблюдении электронной записи, — пройти специалистов. Приемы у разнопрофильных докторов идут практически один за другим. Осмотр у каждого — ровно 15 минут. На третий день — ультразвуковые исследования. И тут остро встал вопрос о необходимости приобретения аппарата УЗИ — с учетом потребностей в обследовании имеющееся в детской больнице оборудование явно перегружено».

Очереди — нет

В межсезонье и зимой у кабинетов педиатров — настоящее столпотворение. Одни — за справкой, другие — на выписку, третьи — с кашлем и насморком. Даже по записи попасть к участковому в точное время — большая удача. Частично разрешить многолетнюю дилемму помогла электроника. При содействии опытных специалистов «Маяка» в КМИС были внесены корректировки, позволяющие

сегодня врачу рационально планировать свой график приема. В созданном электронном календаре участкового есть место для первичного осмотра (самозапись через инфоматы). Отдельно предусмотрено время на повторный прием. Для осмотра диспансерных больных и детворы перед прививками — здесь врач записывает пациента сам.

На перспективу, чтобы изолировать «острых» больных, в здании на проспекте Победы решили обустроить специальный инфекционный кабинет с отдельным входом.

В идеале необходимо оснастить всех врачей и медсестер персональными компьютерами. «Но, — говорят «белые халаты», — мы реально смотрим на вещи и идем вперед: неспешными, но четко выверенными шагами. По ходу вносим корректировки, «обкатываем» новшества. Уже сегодня запись к педиатру выкладывается не на одну, а на две недели вперед — с шагом на следующий день. Подобная система будет действовать и при записи к узким специалистам».

Алина ЕЛОВСКАЯ

http://www.po-mayak.ru

Ключевые теги: бережливая поликлиника.

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