Оркестр «Россияне» открывает новый творческий сезон!

22 сентября в ДК «Маяк» состоится Открытие 42-го сезона Муниципального русского оркестра «Россияне».

Самым ярким подарком зрителю станет выступление звезд оперной сцены, именитых друзей озёрского оркестра – солистов Екатеринбургского театра оперы и балеты, обладателей гран-при и лауреатов многочисленных отечественных и международных конкурсов: Андрея Решетникова, Натальи Карловой, Ольги Вутирас.

Наталья Карлова родилась и выросла в Озерске, окончила вокальное отделение и дирижерско-хоровое отделение Музыкального колледжа имени П. И. Чайковского. В 1998 году – Уральскую государственную консерваторию им М.П. Мусоргского по классу сольного пения (педагог – народная артистка России профессор М.Г. Владимирова), обучалась в аспирантуре Уральской государственной консерватории по классу сольного пения (руководитель – народная артистка России профессор М.Г. Владимирова).

Андрей Решетников и Ольга Вутирас также являются выпускниками Уральской государственной консерватории и будут дарить в этот вечер своё высокое искусство озерским зрителям.

Со сцены прозвучат фрагменты европейской и русской оперной классики, камерные произведения, популярные песни советских и зарубежных композиторов.

В концерте зрители увидят выступления ведущих солистов Озерска.

Главный дирижер – Заслуженный работник культуры РФ Б. И. Борисов.

Начало в 19.00.

Юлия Волевач