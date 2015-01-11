Челябинская область готова к отопительному сезону на 97%

В Челябинской области активно завершают подготовку к отопительному сезону. Из областной казны на это направили полмиллиарда рублей, бюджеты муниципалитетов и предприятий ЖКХ выделили еще более 700 миллионов. Деньги должны помочь заменить или отремонтировать котельные, а также закрыть накопившиеся долги. Готовность оценивают на 97%, и пока в районах подключения идут по плану.

Есть муниципальные образования, по которым имеются вопросы. Карталинский район, Троицкий городской округ, есть вопросы по Верхнеуральскому району — поселению Межозерное, в связи со строительством новой котельной там нужно завершить все мероприятия. Есть вопросы по Локомотивному городскому округу. «Уфалейникелю»: в связи с ликвидацией предприятия стоит вопрос передачи котельной. Эти вопросы все есть, самое главное, что они всем понятны, на контроле. — прокомментировал радио «Business FM Челябинск» министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.



Подготовку к отопительному сезону планируют завершить до 1 октября. Если температура в области продолжит опускаться, тепло в домах южноуральцев появится уже в этом месяце.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/k-otopitelnomu-sezonu-gotovy/