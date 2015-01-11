Старшее поколение выбирает дополнительное образование

Сегодня на базе дворца культуры «Строитель» в Озерске открылся «Университет «третьего возраста», позволяющий пожилым гражданам бесплатно получать определенные знания, умения и навыки, обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к меняющимся условиям жизни.

«Университет» рассчитан на студентов в возрасте от 55 до 80 лет и представляет собой новую форму работы с представителями самой массовой категории населения в Озерском городском округе – ветеранами. Обучение будет проходить на шести факультетах, деканами которых согласились работать на общественных началах авторитетные в своих сферах специалисты: «Гармония пожилого возраста» (Пироженко Т.А.), «Декоративно-прикладное творчество» (Назарова А.Н.), «Информационные технологии» (Валуева О.А.), «Арт-студия» (Журавлева М.А.), «Здоровый образ жизни» (Першина Д.Н.), «Садоводство, цветоводство и садовый дизайн» (Юминова О.В.). Для занятий во дворце культуры подготовлены удобные аудитории, слушателем курсов может стать любой желающий.

Обо всем этом собравшимся на открытии университета рассказали его организаторы и вдохновители: директор «Культурно-досугового центра» Виктор Кудревич и заведующая структурным подразделением – ДК «Строитель» Наталья Меркулова. Совместно с председателем Совета ветеранов Озерского городского округа Иваном Гашевым некоторое время назад они обратились за поддержкой к руководителям муниципалитета. Довольно быстро нашли понимание: и глава округа Евгений Щербаков, и председатель Собрания депутатов Олег Костиков согласились, что вовлеченные в образовательный процесс ветераны смогут наполнить свою жизнь и общественную в округе новым смыслом и красками. ДК "Строитель" был отдан под новое дело.

В ходе торжественной части все официальные гости, присутствовавшие на мероприятии, поздравили представителей «третьего возраста» с новыми возможностями, которые открывает перед ними «Университет», и выразили готовность содействовать его развитию.

После того, как в «Университете» прозвенел первый звонок, студенты разошлись по «аудиториям», а Олег Костиков и Иван Гашев осмотрели созданные в ДК условия для пожилых людей. Больше всего оказалось желающих изучать информационные технологии, и вопрос – как всех разместить и обеспечить компьютерами – организаторам «Университета» еще предстоит решить.

- Конечно, это только начало и многое еще необходимо сделать, чтобы ветеранам было комфортно общаться, обмениваться мнениями, расширять круг интересов. Будем двигаться поступательно, шаг за шагом. Мы надеемся, что на этой площадке со временем найдется место и для молодежных объединений, - отметил Олег Костиков.

По словам Виктора Кудревича, весь персонал дворца культуры «Строитель» нацелен на доброе и долгое сотрудничество с ветеранами, обучение которых будет вписано в общее расписание без ущерба для тех творческих коллективов, которые традиционно занимаются в ДК.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева