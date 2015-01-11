Стартовал международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2017 — 2018»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви объявляет о старте международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017 - 2018».

Приём заявок для участия в конкурсе будет осуществляться с 1 сентября на сайте. Завершится прием конкурсных заявок – 18.00 (МСК) 23 октября. Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года.

В рамках конкурса «Православная инициатива 2017 - 2018» рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

- Образование и воспитание

- Социальное служение

- Культура

- Информационная деятельность

В рамках направления «Социальное служение» сохраняется специальная номинация «Приюты для беременных». Сумма грантовой поддержки в рамках номинации может достигать 1 млн рублей. Средства гранта могут быть направлены только на создание нового центра помощи и поддержку первого года его функционирования.

В рамках конкурса также сохраняется специальная номинация «Малые города и села» с суммой грантовой поддержки до 300 тысяч рублей.

В конкурсе предусмотрены 3 типа проектов – локальные проекты, сетевые проекты и инфраструктурные/системообразующие проекты.

Локальные проекты реализуются одной организацией в одном или нескольких субъектах Российской Федерации. Победители могут рассчитывать на грантовую поддержку в объеме 600 тысяч рублей.

Сетевые проекты реализуются не менее чем в двух субъектах Российской Федерации двумя и более организациями. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 1 млн рублей.

Подробная информация – [email protected], а также у региональных координаторов. http://www.pravkonkurs.ru/about-the-competition/coordination_centers.php.

Положение о программе «Православная инициатива» и извещение об объявлении международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017 -2018».

http://pravmin74.ru