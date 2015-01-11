Депутаты создали преференции южноуральским «закрытым» городам

Продвижение интересов региона на федеральном уровне южноуральские депутаты Госдумы РФ назвали приоритетом своей работы на предстоящей осенней сессии парламента.

Государственная Дума РФ начала осеннюю сессию. В первый же день пленарного заседания парламентарии приняли в первом чтении принципиальный для Челябинской области законопроект о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Закон позволит трем челябинским ЗАТО – Озерску, Снежинску и Трехгорному, получить статус ТОСЭР, а вместе с ним – и серьезные преференции по налогам, открытию новых производств и развитию бизнес-инфраструктуры. Закон поддержали 358 депутатов.

«Принятие закона, позволяющего южноуральским «закрытым» городам получить статус ТОСЭР является одним из наших приоритетов на осеннюю сессию. Нужно дать моногородам импульс для развития и создать возможность открывать новые производства и бизнес-проекты. В Челябинской области уже есть резиденты, которые готовы вкладывать средства и инвестировать в «закрытые» города. Принятый нами в первом чтении закон открывает Озерску, Снежинску и Трехгорному эти возможности», – отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Депутат сообщил, что приоритетами осенней сессии будут также принятие федерального бюджета на будущий год, вопросы привлечения дополнительных федеральных средств в регион, а также – принятие ряда инициатив, направленных на реализацию Послания Президента и ужесточение парламентского контроля за расходованием бюджетных средств.

«Я как депутат Госдумы буду добиваться того, чтобы Челябинская область вновь получила максимально возможные федеральные средства на благоустройство городской среды, реконструкцию парков, ремонт дворов и обустройство общественных пространств, строительство школ», – добавил Владимир Бурматов.

Средства на 2018 год будут распределяться в зависимости от того, насколько хорошо регион справился с реализацией программы благоустройства в этом году. По мнению депутата, Челябинская область имеет все шансы на привлечение дополнительных федеральных средств: у региона хорошие показатели, в том числе, благодаря значительному региональному софинансированию, выделенному по инициативе губернатора области Бориса Дубровского. За счет этого удалось серьезно увеличить объем работ.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/deputaty-sozdali-preferencii-yuzhnouralskim-zakrytym-gorodam-40813