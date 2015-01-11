О приобретении жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В соответствии с полномочиями по обеспечению специализированными жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, администрация Озерского городского округа намерена провести мероприятия по приобретению жилых помещений в октябре 2017 года.

Жилые помещения будут приобретаться на электронных аукционах (в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Обращаем Ваше внимание, что приобретаемое жилое помещение (однокомнатная квартира, жилой дом) должно быть расположено в пределах Озерского городского округа Челябинской области. Общая площадь жилого помещения (однокомнатной квартиры, жилого дома) должна быть не менее 17 кв.м и не более 42,5 кв.м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составит 987 657,00 руб., если площадь жилого помещения, предлагаемого к покупке, от 33 кв.м до 42,5 кв.м.

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если площадь жилого помещения, предлагаемого к покупке, составляет менее 33 кв.м., но не менее 17 кв.м, стоимость муниципального контракта должна быть рассчитана, исходя из предлагаемой (реальной) площади помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, которая не может превышать 29 929,00 руб. за 1 кв.м, путём умножения стоимости 1 кв.м. на площадь приобретаемого жилого помещения.

Жилое помещение должно соответствовать требованиям жилищного законодательства, санитарным, техническим и иным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предоставляемым гражданам для постоянного проживания. Благоустройство – применительно к условиям Озерского городского округа.

Жилое помещение должно находиться в благоустроенном жилищном фонде применительно к условиям данного населенного пункта. Не допускается приобретение жилого помещения, расположенного в цокольных, полуподвальных этажах, в домах, в которых запланировано проведение капитального ремонта.

Жилое помещение не должно относиться к категориям ветхого и аварийного жилого фонда.

Жилое помещение должно соответствовать типовому проекту (перепланировка и переустройство должны быть согласованы в установленном законом порядке).

Жилое помещение должно быть готово к заселению: потолки, стены и полы должны иметь восстановленное защитно-отделочное покрытие без повреждений, дощатые полы должны быть окрашены; оконные проемы должны иметь остекление без повреждений; отсутствие повреждений дверей и наличие исправных замков с комплектом ключей.

Жилое помещение должно быть оснащено введенными в эксплуатацию исправными индивидуальными приборами учета (имеющими неповрежденные пломбы) электроэнергии, воды (ГВС, ХВС) и газосчетчиками; электропроводка должна находиться в исправном состоянии (не допускается наличие оголенных, не изолированных проводов; все розетки, выключатели, патроны (цоколи) для электрических ламп должны находиться в исправном состоянии).

Жилое помещение должно быть оборудовано газовой или электрической плитой в рабочем состоянии. Не допускается повреждение, сколы, трещины по всей поверхности плиты; все конфорки и духовой шкаф должны находиться в исправном состоянии.

Жилое помещение должно быть оснащено инженерными системами в исправленном состоянии, подключенными ко всем проектным коммуникациям (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, канализация, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах – газоснабжение).

Жилое помещение не должно находиться под каким бы то ни было ограничением (обременением): должно быть пустующее; на момент совершения сделки никому не продано, под залогом или запрещением, в споре и под арестом не состоять; не должно быть обременено рентой, арендой, наймом или иными обязательствами, в том числе задолженностью по оплате коммунальных услуг и за капитальный ремонт, и иных обязательных платежей.

Жилое помещение не должно быть передано в доверительное управление в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц, свободно от прав и притязаний третьих лиц, от заключенных предварительных договоров по отчуждению.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа, по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Блюхера, д. 2 а, или по телефонам 8(351-30) 2-58-02, (351-30) 2-16-18.

Братцева Н.В.,

начальник Управления имущественных отношений администрации ОГО