О приобретении жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 14 сентября, 19:36
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (156)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Официально

О приобретении жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В соответствии с полномочиями по обеспечению специализированными жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, администрация Озерского городского округа намерена провести мероприятия по приобретению жилых помещений в октябре 2017 года.

Жилые помещения будут приобретаться на электронных аукционах (в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Обращаем Ваше внимание, что приобретаемое жилое помещение (однокомнатная квартира, жилой дом) должно быть расположено в пределах Озерского городского округа Челябинской области. Общая площадь жилого помещения (однокомнатной квартиры, жилого дома) должна быть не менее 17 кв.м и не более 42,5 кв.м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составит 987 657,00 руб., если площадь жилого помещения, предлагаемого к покупке, от 33 кв.м до 42,5 кв.м.

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если площадь жилого помещения, предлагаемого к покупке, составляет менее 33 кв.м., но не менее 17 кв.м, стоимость муниципального контракта должна быть рассчитана, исходя из предлагаемой (реальной) площади помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, которая не может превышать 29 929,00 руб. за 1 кв.м, путём умножения стоимости 1 кв.м. на площадь приобретаемого жилого помещения.

Жилое помещение должно соответствовать требованиям жилищного законодательства, санитарным, техническим и иным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предоставляемым гражданам для постоянного проживания. Благоустройство – применительно к условиям Озерского городского округа.

Жилое помещение должно находиться в благоустроенном жилищном фонде применительно к условиям данного населенного пункта. Не допускается приобретение жилого помещения, расположенного в цокольных, полуподвальных этажах, в домах, в которых запланировано проведение капитального ремонта.

Жилое помещение не должно относиться к категориям ветхого и аварийного жилого фонда.

Жилое помещение должно соответствовать типовому проекту (перепланировка и переустройство должны быть согласованы в установленном законом порядке).

Жилое помещение должно быть готово к заселению: потолки, стены и полы должны иметь восстановленное защитно-отделочное покрытие без повреждений, дощатые полы должны быть окрашены; оконные проемы должны иметь остекление без повреждений; отсутствие повреждений дверей и наличие исправных замков с комплектом ключей.

Жилое помещение должно быть оснащено введенными в эксплуатацию исправными индивидуальными приборами учета (имеющими неповрежденные пломбы) электроэнергии, воды (ГВС, ХВС) и газосчетчиками; электропроводка должна находиться в исправном состоянии (не допускается наличие оголенных, не изолированных проводов; все розетки, выключатели, патроны (цоколи) для электрических ламп должны находиться в исправном состоянии).

Жилое помещение должно быть оборудовано газовой или электрической плитой в рабочем состоянии. Не допускается повреждение, сколы, трещины по всей поверхности плиты; все конфорки и духовой шкаф должны находиться в исправном состоянии.

Жилое помещение должно быть оснащено инженерными системами в исправленном состоянии, подключенными ко всем проектным коммуникациям (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, канализация, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах – газоснабжение).

Жилое помещение не должно находиться под каким бы то ни было ограничением (обременением): должно быть пустующее; на момент совершения сделки никому не продано, под залогом или запрещением, в споре и под арестом не состоять; не должно быть обременено рентой, арендой, наймом или иными обязательствами, в том числе задолженностью по оплате коммунальных услуг и за капитальный ремонт, и иных обязательных платежей.

Жилое помещение не должно быть передано в доверительное управление в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц, свободно от прав и притязаний третьих лиц, от заключенных предварительных договоров по отчуждению.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа, по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Блюхера, д. 2 а, или по телефонам 8(351-30) 2-58-02, (351-30) 2-16-18.

Братцева Н.В.,

начальник Управления имущественных отношений администрации ОГО

Ключевые теги: жилые помещения.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» «Приморскому» — 15 лет!
» Шлагбаум и ныне там…
» Ради обеспечения своевременной оплаты за электроэнергию введут полное или частичное ограничение её потребления
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
Обсуждаемые новости
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Сороковские сороки, или СМИ нового формата
» Шлагбаум и ныне там…
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах
» Завершающий аккорд лета…
» Благоустройство озёрских дворов: время первых двадцати

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги