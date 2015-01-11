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«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

13 сентября в актовом зале администрации под председательством главы округа Евгения Щербакова состоялось заседание градостроительного совета Озерского городского округа, на котором рассматривалась концепция застройки и размещения в Озерске на участке стадиона «Строитель» ледовой арены «Ледовая академия «Высота».

В работе заседания приняли участие председатель Собрания депутатов Олег Костиков, заместители главы округа Олег Ланге, Александр Бахметьев, Ольга Уланова, а также руководители подразделений администрации – начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга Жаворонкова, начальник управления экономики Александр Жмайло, начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов, представители Общественной палаты округа.

Открывая заседание, глава округа Евгений Щербаков подчеркнул, что в рамках трёхстороннего сотрудничества между Озерским городским округом и его социальными партнёрами – группой компаний "ЧТПЗ" (ее акционером, нашим земляком Андреем Комаровым) и ФГУП «ПО «Маяк» (генеральным директором Михаилом Похлебаевым) - при поддержке правительства Челябинской области в лице губернатора Бориса Дубровского в округе продолжается работа над реализацией стратегически важного социального объекта «Ледовой арены «Высота»:

Работа над проектом осуществляется в плановом режиме, сформирована комиссия, постоянно проводятся рабочие совещания на уровне правительства Челябинской области, прорабатывается механизм работы над проектом. Сегодня нам предстоит обсудить концепцию застройки, познакомиться с тем, как в будущем будет выглядеть это очень значимое для города спортивное сооружение.

Проект ледовой арены, представленный членам градостроительного совета, был разработан проектировщиками группы компаний "ЧТПЗ". Руководитель проекта Андрей Воробьёв (г. Москва) прокомментировал презентацию и основные технические и экономические характеристики объекта, его схему размещения на данном земельном участке, предварительные расчёты нагрузок на инженерные сети, предлагаемый план организации пространства вокруг нового спортивного комплекса и его благоустройства:

Само здание, на наш взгляд, будет выглядеть оригинально и нестандартно и станет особенным объектом для города. Кроме того, предлагается вокруг ледовой арены, как основного строения, организовать комплекс открытых площадок: многофункциональную спортивную площадку, которая летом может использоваться для мини-футбола, волейбола, баскетбола, а зимой для хоккея или просто, как открытый каток; тренажёрную площадку и площадку для детей, парковку, газоны и всё необходимое благоустройство.

По техническим условиям для обеспечения работы нового спортивного комплекса потребуется построить модульную газовую котельную и трансформаторную подстанцию.

Ориентировочно стоимость проекта составляет 450 млн рублей, по предварительному соглашению планируется, что порядка 175 млн рублей вложит группа компаний "ЧТПЗ", примерно такую же сумму выделит правительство Челябинской области и около 100 млн рублей направит на строительство ледового дворца Госкорпорация «Росатом». Сроки реализации проекта рассчитаны на ближайшие три года.

Как пояснила начальник управления архитектуры администрации Ольга Жаворонкова, после утверждения концепции застройки следующими этапами станут внесение изменений в генеральный план Озерского городского округа по включению в него данного объекта и разработка технической документации.

Этот комплекс будет строиться не столько для занятий профессиональных спортсменов такими видами спорта как хоккей и фигурное катание, хотя это колоссальный импульс для развития этих видов спорта, – отметил начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов, – в большей степени это возможность для жителей округа интересно и активно проводить свой досуг в городе, не выезжая в близлежащие большие города. Проектировщиками были учтены не только все современные требования, которые предъявляются к подобным комплексам, но и пожелания специалистов управления по физической культуре и спорту администрации, а также спортивной общественности округа.

Презентация, которая была сегодня представлена, впечатляет, – прокомментировал итоги рабочего заседания Евгений Щербаков. – Можно было бы пойти по более дешёвому и простому пути, но мы стремимся к более современному варианту, который будет отвечать запросам времени и решать несколько задач. Этот многофункциональный объект, который должен вписаться в спортивный комплекс на площадке стадиона «Строитель», рядом с СК «Гранит», в старой части города будет решать несколько задач: проблемы благоустройства данной территории и освещения.

Главное – это, конечно, будущее детей и молодежи, создание для подрастающего поколения развитых социальных сценариев. Я думаю, что этот объект в старой части города будет местом притяжения и коммуникации, а мы постараемся, чтобы он работал и был загружен на все сто процентов, чтобы его двери были всегда открыты, чтобы там постоянно занимались жители округа.

http://www.ozerskadm.ru

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

«Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству

Ключевые теги: ледовая арена.

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