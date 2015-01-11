Информация для граждан из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и приравненных к ним лиц

Уважаемые граждане из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц!

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области приглашает граждан, имеющих категорию «Дети погибших участников Великой Отечественной войны» для оформления удостоверения (тех, кто еще не оформил удостоверение).

К детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на момент гибели отца (матери) не достигли восемнадцатилетнего возраста.

В УСЗН необходимо представить следующие документы:

1. Паспорт;

2. Архивную справку, извещение о гибели отца (матери); справку военного комиссариата, подтверждающую участие в боевых действиях, а также место, дату и причину смерти (либо безвестного отсутствия) участника войны;

3. Документ, подтверждающий родственное отношение к погибшему (пропавшему без вести) участнику войны (свидетельство о рождении);

4. Документ, подтверждающий перемену фамилии, имени, отчества или свидетельство (справку) о браке;

5. Одну фотографию размером 3х4 без уголка.

Обращаться по адресу: ул.Космонавтов, 20; кабинет № 131

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9-00 до 17-00.

Перерыв с 13-00 до 14-00.

Справки по телефонам: 2-39-49; 6-52-43

Управление социальной защиты населения

администрации Озерского городского округа