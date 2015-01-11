Правила ориентирования и безопасного поведения в лесу

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» настоятельно рекомендует:

Собираясь в лес, соблюдайте следующие рекомендации:

Необходимо иметь с собой карту района, куда направляетесь;

Научитесь пользоваться компасом, изучите правила ориентирования в лесу;

По возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку; находясь в лесу группой, периодически «аукайтесь» друг с другом, проверяя, не отстал ли кто;

Обратите внимание на погодные условия - в пасмурную, дождливую погоду поход лучше отложить;

Одежда и обувь должны быть удобными и непромокаемыми (перед походом обработайте их репеллентами);

Обязательно сообщите родственникам, знакомым, коллегам о предполагаемом маршруте, продолжительности похода;

Возьмите с собой компас, полностью заряженный сотовый телефон, нож, запас воды, продуктов. Если вы страдаете каким-либо заболеванием, не забудьте взять с собой лекарства;

Не употребляйте в походе спиртных напитков – снижается концентрация внимания, повышается шанс потеряться в лесу;

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе из леса в том же направлении оно должно быть слева.

При задержке в лесу больше часа сделайте поправку на вращение Земли. Выходя из леса по солнцу, дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.

Ели вы поняли, что заблудились, наберите 112 с мобильного телефона, сообщите оператору, из какого населенного пункта и какого района вы вошли в лес. Опишите, что вы видите по сторонам (река, болото, линии электропередач и др.). Далее, следуйте указаниям оператора. При необходимости связывайтесь со службой спасения неоднократно для корректировки маршрута.

(по материалам книги «Энциклопедия безопасности в современном мегаполисе»)

Елена Коробова, инструктор ГО