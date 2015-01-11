Ушел из жизни один из лучших озерских директоров

Администрация и Собрание депутатов Озерского городского круга скорбят по случаю кончины Михаила Григорьевича Слотвицкого (10.08.1939 – 14.09.2017), долгие годы возглавлявшего МУП «УАТ», и выражают соболезнования его родным и близким.

Трудовая деятельность Михаила Григорьевича началась в 17 лет в селе Новый Лиман Петропавловского района Воронежской области. Молодым солдатом автороты он начал свой путь в Озерске в 1958 году, в качестве военнослужащего принимал участие в ликвидации последствий аварии на химкомбинате «Маяк».

44 года Михаил Григорьевич Слотвицкий проработал в муниципальном автотранспортном предприятии, в том числе с 1985 года два десятилетия руководил им. Он снискал уважение не только у коллег в своем трудовом коллективе за профессионализм, умение добиваться поставленных целей, поддерживать комфортный микроклимат в коллективе, но и у многих озерчан, для которых он старался организовать оптимальное движение пассажирского транспорта и поддерживал на высоком уровне состояние улично-дорожной сети. Михаил Григорьевич был не только хозяйственником с большой буквы, но и имел прекрасные личностные качества: ответственность, надежность, добросердечность.

М.Г. Слотвицкий эффективно занимался управленческой деятельностью и вел коллектив МУП «УАТ» за собой как настоящий лидер. За свою профессиональную деятельность был награжден государственными наградами.

Будучи на пенсии, свой трудовой и жизненный опыт Михаил Григорьевич передавал молодым коллегам, занимал активную гражданскую позицию и всегда служил примером для подражания.

М.Г. Слотвицкий являлся Почетным жителем Озерского городского округа, членом Общественной палаты Озерского городского округа.

Его уход отозвался щемящей болью в сердцах озерчан. Дела и светлый образ Михаила Григорьевича Слотвицкого навсегда останутся в истории округа и в нашей памяти.

Прощание с М.Г. Слотвицким состоится 16 сентября 2017 г., с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале по пр. Ленина.

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