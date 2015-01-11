«Академия лидерства» проведет выпускной для лучших активистов региона

16 сентября в 17.00 в зале гранд-отеля «Видгоф» состоится финальное мероприятие третьего сезона главного молодежного проекта Челябинской области «Академия лидерства» – выпускной, сообщает министерство образования. Активисты Южного Урала получат долгожданные дипломы об окончании обучения, подведут итоги своей деятельности и наметят планы на будущее. За время проекта участники прошли I-й «Информационный» этап: каждый из выпускников произвел впечатление на экспертов и прошел отбор в следующий – заочный тур, где активистов ждали сложные вопросы и задания. Результатом выполнения таких кейсов стало прохождение во II «Образовательный» этап, на котором школьники и студенты обзавелись новыми знакомствами и начали работу над авторскими проектами. Чтобы пройти в финал, молодым лидерам нужно было проявить свои организаторские навыки, быть внимательными, качественно выполнять поставленные наставниками задачи, продуктивно работать в команде, разработать идею социального проекта и войти в команду областных инициатив, которые будут реализованы в течение 2017 года. Финальный этап включал три образовательные сессии, тренинги, интерактивные лекций и деловых игры. «Выпускной «Академии лидерства» – это то, к чему я так долго стремилась. Для меня почетно находиться на данном мероприятии, ведь это значит, что я прошла весь путь «академика», начиная от встречи в муниципалитете и заканчивая последней сессией III этапа. Я считаю, что выпускной – это не конец, а начало чего-то нового, того, что еще предстоит узнать. От данного события я жду невероятных эмоций и на сто процентов уверена, что организаторы устроят нам такое мероприятие, которое мы не забудем никогда», – поделилась своими впечатлениями финалистка третьего сезона Дина Басырова. Молодые лидеры будут награждены почетными дипломами за успешное окончание «Академии лидерства». «Академия лидерства» на днях объявила о старте нового сезона. Проект ищет самых активных, талантливых и амбициозных ребят Южного Урала. Как попасть в команду лучших лидеров региона, можно узнать в сообществе социальной сети.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/akademiya-liderstva-provedet-vypusknoy-dlya-luchshih-aktivistov-regiona-40838