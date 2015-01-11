Стартует Чемпионат Озерского ГО по шахматам среди учащихся до 18 лет!

Уважаемые любители шахмат!
20 сентября 2017 года (среда) в городском шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Чемпионат Озерского городского округа по быстрым шахматам среди учащихся до 18 лет.
Регистрация участников с 18-00 до 18-25. Начало игр – 18-30.
Игровые дни – четверг, среда 18.30.
Приглашаем всех желающих принять участие!
Шахматная Федерация Озёрского ГО
Ключевые теги: шахматы.
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