Стартует Чемпионат Озерского ГО по шахматам среди учащихся до 18 лет!

Уважаемые любители шахмат! 20 сентября 2017 года (среда) в городском шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Чемпионат Озерского городского округа по быстрым шахматам среди учащихся до 18 лет. Регистрация участников с 18-00 до 18-25. Начало игр – 18-30. Игровые дни – четверг, среда 18.30. Приглашаем всех желающих принять участие! Шахматная Федерация Озёрского ГО

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +