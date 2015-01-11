Литейщиков из 10 стран примет международный форум в Челябинске

Мастеров литейного производства из стран ШОС и БРИКС принимает Челябинск. Здесь дали старт VIII Международному съезду литейщиков. Мастера смогут обменяться опытом, рассказать о научных открытиях в сфере и послушать изыскания других по темам «Черные и цветные сплавы», «Изготовление литейных форм и стержней», «Специальные виды литья». На Форум приедут 250 гостей-специалистов литейного производства.

Это знаковое для нас событие, которое формирует положительный имидж региона. Также в рамках Съезда пройдет Международная выставка «Литье-2017». Проведение этих мероприятий имеет важное значение для региона. Мы собираем в Челябинске лучшие мировые и российские практики в области литейного производства, а также презентуем гостям форума промышленный потенциал Челябинской области. — сказал губернатор Борис Дубровский.



На выставке «Литье-2017» 40 передовых российских производств представят свои технологии: современные материалы, оборудование, приборы, отливки, системы управления технологическими процессами. Выставка будет открыта до 21 сентября в ТРК «Гагарин Парк».

Международный съезд литейщиков будет работать с 19 по 22 сентября. Заседания проводятся в залах гостиницы «Radisson Blu».



Отметим, что среди гостей ожидаются главный инженер по техническому развитию ОАО «Белорусский металлургический завод» Владимир Марушкевич, заместитель директора Фонда развития промышленности России Владимир Распопов, директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Михаил Иванов, председатель комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам Александр Петров.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/liteyschiki-iz-10-stran-v-chelyabinske/