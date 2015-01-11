Для озерчанина начался новый век

16 сентября свое 100-летие отметил ветеран Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Иван Иванович Старук. С этим юбилеем долгожителя поздравили представители органов местного самоуправления и общественности, руководители градообразующего предприятия и близкие люди.

В числе почетных гостей на дне рождения присутствовали: генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, директор химико-металлургического завода ФГУП «ПО «Маяк» Дмитрий Каркавин, председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк» Максим Чубенко, помощник депутата ЗСО Челябинской области Сергей Ключников, начальник управления социальной защиты населения администрации ОГО Лилия Солодовникова, председатель Совета ветеранов ОГО Иван Гашев и другие.

Торжество состоялось в одном из городских кафе. В адрес ветерана прозвучали поздравительные речи и слова искренней признательности за его добросовестное и творческое отношение к профессии, за активную жизненную позицию, стойкость и оптимизм. Гости преподнесли И.И. Старуку подарки и пожелали долгих лет жизни в его новом столетии.

Справочно: всю свою трудовую жизнь Иван Иванович Старук посвятил стеклодувному делу: стаж ветерана составляет 53 года, из них 36 лет, начиная с 1949 года, он проработал на химико-металлургическом заводе (заводе 20) химического комбината «Маяк». Здесь Иван Иванович в полной мере проявил свою высокую квалификацию, добросовестное и творческое отношение к порученному делу. Будучи мастером-стеклодувом высочайшего класса, он внес большой вклад в создание новой техники, уникальных технологий, способствовавших успешному выполнению государственного оборонного заказа. Охотно передавал секреты стеклодувного мастерства начинающим свой путь в этой профессии коллегам. Ученики Ивана Ивановича впоследствии успешно работали на предприятиях Министерства.

Преданность делу, честность, порядочность, другие высокие нравственные качества отличали И.И. Старук на производстве и в быту, он пользовался уважением и авторитетом в коллективе аналитической лаборатории, среди руководителей и специалистов завода.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и становление атомного производства, укрепление обороноспособности страны Иван Иванович Старук награжден медалями: «За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», ведомственными знаками за отличие в труде.

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Фото Владимира Беляева