В ходе расследования уголовного дела озерчанин выплатил полмиллиона рублей алиментов

Санкции, последовательно примененные судебными приставами города Озерска Челябинской области к 46-летнему Станиславу Р., позволили взыскать в пользу его сына полмиллиона рублей.

С 2000 года судебные приставы знакомы с Р. Его сыну через год – 18, но за эти годы отец практически не интересовался жизнью ребенка. До 2008 года алименты шли из его заработной платы, затем пять лет бывшие супруги, видимо, как-то договаривались между собой, но в 2013 году взыскатель вновь обратилась в службу с заявлением об отсутствии платежей и о применении к должнику мер принудительного исполнения.

Неоднократно приставы пытались выйти на связь с мужчиной, но застать его где-либо не удавалось, он не работал, на звонки не отвечал. Однако, объявление его в розыск и последовавшее за этим ограничение водительских прав каким-то образом стали ему известны. В мае 2017 года он явился в отдел судебных приставов, сообщил, что о своем долге узнал на сайте Службы. Он согласился с размером задолженности, пояснил, что денег для помощи сыну у него нет, он сам перебивается случайными заработками, а большей частью живет у матери на ее пенсию. Эти аргументы не разжалобили судебного пристава, ведь алиментный долг Р. уже вплотную подошел к полумиллионной отметке. В отношении должника сначала последовало составление протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» с назначением наказания в виде 140 часов обязательных работ, а затем – по истечению двух месяцев – и возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Последнее окончательно укрепило Р., наказанного судом безвозмездной работой на благоустройстве города, в мысли рассчитаться по долгам, размер которых по состоянию на август 2017 года составил 498 тысяч рублей. Еще в ходе сбора материалов по уголовному делу Р. частями вносил платежи на депозитный счет судебных приставов, и в настоящий момент полмиллиона рублей перечислены взыскателю полностью. Дознаватель, возбудивший уголовное дело и достигший таким образом цели принудительного исполнения, готов выйти в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования Р. в связи с полным погашением долга.

Пресс-служба УФССП России по Челябинской области