Два железнодорожных переезда не соответствуют требованиям

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на пересечениях автомобильных и железных дорог, в период с 11.09.2017 года по 18.09.2017 года на территории Озерского городского округа проводилось профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!»

По результатам обследования выявлены 2 ж/д переезда, несоответствующие требованиям нормативных документов. В адрес организаций, обслуживающих ж/д переезды, вручены обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных недостатков.

В период проведения мероприятия выявлено 13 административных правонарушений, связанных с проездом через железнодорожные переезды.

В целях профилактики совершения административных правонарушений при проезде ж/д переездов, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, в соответствии с ПДД, водители транспортных средств, могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, а также обязаны руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума. Запрещается выезжать на переезд:

• при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора),

• при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума),

• при запрещающем сигнале дежурного по переезду,

• если за переездом образовался затор.

Кроме того, запрещается: объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства, самовольно открывать шлагбаум. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии или светофора, если их нет – не ближе 5 м. от шлагбаума, а при отсутствии последнего – не ближе 10 м. до ближайшего рельса.

В текущем году на железнодорожных переездах Челябинской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 12 получили ранения, все ДТП произошли по вине водителей транспортных средств.

Напоминаем, что даже небольшое отступление от Правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск