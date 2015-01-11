Открыт НАБОР детей в команды КВН

Ты мечтал выступать на сцене? Озерский Клуб КВН приглашает всех желающих.

Ты можешь выбрать команду по своему возрасту и вкусу.

Для тебя:

- обучение игре в КВН;

- сценическая речь;

- культура и этика работы на сцене;

- новые знакомства;

- богатейший опыт самой любимой игры.

Каждая команда - это одна большая семья.

Мы ждем ТЕБЯ!

ЗАПИСАТЬСЯ В КОМАНДУ МОЖНО: тел. 2-01-77, 8 908 069 06 13, пр.Победы 18 (вход со двора).

Озерское движение КВН