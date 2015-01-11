Открыт НАБОР детей в команды КВН

Ты мечтал выступать на сцене? Озерский Клуб КВН приглашает всех желающих.
Ты можешь выбрать команду по своему возрасту и вкусу.
Для тебя:
- обучение игре в КВН;
- сценическая речь;
- культура и этика работы на сцене;
- новые знакомства;
- богатейший опыт самой любимой игры.
Каждая команда - это одна большая семья.
Мы ждем ТЕБЯ!
ЗАПИСАТЬСЯ В КОМАНДУ МОЖНО: тел. 2-01-77, 8 908 069 06 13, пр.Победы 18 (вход со двора).
Озерское движение КВН
Ключевые теги: КВН.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать