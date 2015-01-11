В тренде «пучки», «эльфийские» косы и «рваная текстура»

Если у девушки новая причёска или цвет волос, значит, в её жизни большие перемены! Эту нехитрую истину готовы подтвердить участники и посетители прошедшей в минувшие выходные в ДК «Маяк» вечеринки под названием «Теоремы красоты». Мероприятие было приурочено ко Дню парикмахера России, который, по разным данным, отмечается 13 или 15 сентября.

Оценить последние тенденции в мире парикмахерского искусства пришли «целыми салонами» красоты. Присутствовали и так называемые «профессионалы-одиночки».

Не последнюю роль в привлечении гостей на вечеринку сыграло присутствие профессионала высочайшего класса, победительницы конкурса «Золотые ножницы», технолога одного из известнейших зарубежных брэндов Ольги Ершовой. В этот вечер Ольга продемонстрировала примеры экспресс-укладки для выхода «в свет».

Пока кипела работа, перед собравшимися покрасовались в модных новинках, представленных одним из отделов одежды нашего города, приглашенные для дефиле непрофессиональные модели, в том числе, и девушки из команды по флаг-футболу «Охотницы».

Пользуясь случаем, мы решили расспросить Ольгу Ершову о том, какие причёски и цвета актуальны в нынешнем сезоне. По словам специалиста, давно в тренде и не теряют своей новизны так называемые «пучки», «эльфийские» косы и «рваная текстура», но при этом в моде натуральные волосы, не зализанные гладкие причёски. Снова актуальны ровная чёлка, все техники «омбрэ», гуаши для светлых волос. А последний писк - вплетение в волосы ярких мотивов.

У мужчин тоже особо ничего не поменялось: хочешь выглядеть модно – тогда для тебя короткие виски, переход в длинный верх. Бороды, длинные чёлки так и не выходят из моды, всё это только набирает силу.

В принципе, в моде сейчас вообще ВСЁ. Но при этом человек должен выглядеть органично, отметила Ольга Ершова.

На вопрос, когда же в следующий раз в Озёрске пройдёт ещё что-то подобное – модное и грандиозное - организатор и ведущий «Теоремы красоты» Владимир Зырянов ответил, что буквально весной следующего года должен увидеть свет новый проект. Его тема пока держится в секрете.

Александра Лебедева

Фото Александра Абросимова