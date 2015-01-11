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| Новости » Общественная жизнь

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

Состоялось очередное рабочее заседание Общественной палаты Озерского городского округа. Представители общественности обсудили две темы: «Волонтёрское движение как субъект социальной работы» и первые итоги реализации в Озерске проекта «Бережливая поликлиника».

В настоящее время участие волонтёров или добровольных помощников в решении социальных проблем приобретает большее значение. Без волонтёров сегодня трудно представить эффективную организацию и проведение многих мероприятий.

Информацию о деятельности озерского волонтёрского объединения «СМИК» представила начальник отдела ДТДиМ Ольга Потеряева, она отметила, что дети и подростки, которые приходят в «СМИК», независимо от того направления работы, которое они для себя выбирают, получают коммуникативные навыки, учатся работать в одной команде, доводить начатое дело до конца, брать на себя ответственность:

У ребят повышается самооценка, раскрывается личностный потенциал, появляется уверенность в собственных силах. Особенно ярко эти качества проявляются у детей с ограниченными возможностями здоровья, которые, становясь волонтёрами, сами начинают помогать другим.

Школьники, которые делают первые шаги в волонтёрском движении здесь в Озерске, получают волонтёрские книжки и опыт работы. Поступая в ВУЗы, они включаются в работу на новом уровне, у них появляется новый круг общения, они учатся по-новому мыслить, для молодёжи открываются очень интересные перспективы.

Начальник службы по делам молодёжи администрации Илья Назаров рассказал членам Общественной палаты о том, что в декабре этого года для развития волонтёрского движения в Озерском городском округе и для поощрения активных участников, при финансовой поддержке министерства образования и науки Челябинской области, планируется провести конкурс «Доброволец года».

О своём опыте реализации социальных проектов и благотворительных акций с участием волонтёров также рассказали руководители управлений образования, культуры, социальной защиты населения администрации, представители городской поликлиники, общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети».

Председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев и председатель городской организации профсоюза Людмила Барышникова рассказали о развитии в Озерске «серебряного волонтерства». Практика показывает, что волонтёры старшего поколения тратят на добровольную работу в два раза больше времени, чем их более молодые коллеги. При этом они проявляют лояльность, дисциплинированность и высокий уровень мотивации.

В ходе обсуждения развития волонтёрского движения в округе участники разговора согласились с тем, что отзывчивые люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку, могут представлять разные возрастные и социальные группы населения. По мнению членов Общественной палаты и руководителей подразделений администрации, в настоящее время назрела необходимость создать в округе единый центр, который будет координировать эту работу, определять общие цели и задачи, направлять усилия волонтёров, ежегодно разрабатывать единый план работы, проводить слёт волонтёров.

Поскольку сегодня нет молодёжной организации, нет центра, который объединил бы все направления волонтёрского движения: социальное, спортивное, экологическое, образовательное, патриотическое, нам необходимо создать его самостоятельно, – подчеркнула председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова.

С информацией о ходе реализации в Озерске федерального проекта «Бережливая поликлиника» выступила заведующая городской поликлиникой №1 Ирина Егорова. Она отметила, что проект стартовал 15 мая 2017 года, и работа над его реализацией параллельно идёт на базе детской поликлиники. Окончание работы в рамках проекта намечено на 31 декабря 2017 года. Ирина Егорова подчеркнула, что значительные изменения в организацию работы поликлиники были внесены по пяти направлениям: по работе участковых терапевтов и врачей-специалистов, по внедрению проекта «Открытая регистратура», реорганизации работы кабинета забора крови, диспансеризации взрослого населения.

Главное, что по всем направлениям нам удалось разработать определённый алгоритм работы врача и медицинской сестры, – отметила Ирина Егорова. – Те изменения в системе организации работы поликлиники, которые не требует дополнительного вложения средств, мы постарались внедрить уже сейчас. Например, мы модернизировали свою комплексную медицинскую информационную систему. В настоящее время в поликлинике нет очереди за талонами на забор крови. Дата и время для этой процедуры теперь указываются сразу в направлении, которое пациент получает у врача. Кроме того, результаты анализа заносятся в электронную карту, и врач сможет увидеть его в компьютере на своём рабочем месте, результат не надо искать на бумажном носителе и тратить на это время.

Ирина Егорова обратила внимание на то, что трёхсторонней комиссией уже согласовано финансирование, в рамках которого будет закуплено дополнительное медицинское оборудование, мебель, оргтехника и компьютеры, выполнен ряд ремонтных работ, что позволит в ближайшее время модернизировать регистратуру, сделать это пространство открытым и более комфортным для посетителей поликлиники. Медицинские карты будут перенесены в отдельное помещение, и пациентам не надо будет заказывать их самостоятельно, этим будет заниматься медицинский персонал. В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» кабинет забора крови будет перенесён со второго на первый этаж, таки образом, пациентам, которые ограничены в движении, будет намного удобнее.

Работа по реализации проекта «Бережливая поликлиника» помогла нам понять наши болевые точки и найти решение, стать ближе к пациентам, показать им, что мы заинтересованы в том, чтобы медицинская помощь стала более доступной и качественной, – подчеркнула Ирина Егорова.

http://www.ozerskadm.ru

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

На повестке дня: создание координационного центра добровольцев

Ключевые теги: волонтёрское движение, бережливая поликлиника, общественная палата.

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