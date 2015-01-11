По области ожидаются заморозки

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

22, 23 сентября в ночные и утренние часы в Челябинской области ожидаются заморозки: 22 сентября в горах и низинах в воздухе до -4º, 23 сентября в большинстве районов -1º, -6º

22, 23 сентября в связи с выпадением осадков и заморозками повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.