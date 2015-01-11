Фестиваль духовной музыки на Южном Урале откроется колокольным перезвоном

Завтра, 21 сентября, на Южном Урале стартует международный фестиваль духовной музыки. Форум пройдет в семи городах области: Кыштыме, Челябинске, Южноуральске, Троицке, Магнитогорске, Сатке, Златоусте. Его участниками станут одиннадцать хоровых коллективов, сообщает министерство культуры.

Форум объединит все известные певческие коллективы области, включая профессиональные, храмовые, детские, учебные и любительские. Участниками события станут также хоры из Москвы, Екатеринбурга и греческого города Кардица.

Начало новой музыкальной традиции на Южном Урале было положено год назад по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В сентябре 2016 в кыштымском храме Рождества Христова организовали два благотворительных концерта духовной музыки. Кстати, проведение фестиваля совпадает с круглой датой: именно в 2017 году кыштымский храм отмечает свое 160-летие. Именно поэтому официальное открытие состоится в Кыштыме, 22 сентября. В парке усадьбы Демидова на берегу Верхне-Кыштымского пруда разместится православная выставка-ярмарка, которая будет сопровождаться колокольным перезвоном. Желающие смогут попробовать себя в роли звонаря. Специально для этого будут установлены звонницы, где каждый сможет поучаствовать в мастер-классе.

Вечером в гала-концерте примут участие шесть певческих коллективов, в том числе гости из Греции, византийский хор Святого Иоанна Дамаскина, который работает под благословением Его Высокопреосвященства митрополита Тимофея и участвует во всех мероприятиях митрополии Фессалиотиды и Фанариоферсала.

В областном центре первый фестивальный концерт состоится уже завтра, 21 сентября. Откроет форум концерт челябинского хора имени Михальченко. Концертная программа будет приурочена к 680-й годовщине со дня основания Киево-Печерской лавры.

23 сентября челябинская публика услышит выступление хоровой капеллы имени Юрлова. Всемирно известный, один из старейших российских коллективов выступит с программой духовных сочинений русских и зарубежных композиторов в зале имени Прокофьева. Прозвучат сочинения Рахманинова, Свиридова, Танеева, Чайковского, Щедрина, а также русские народные песни.

Последним аккордом станет выступление византийского хора Святого Иоанна Дамаскина из Греции в органном зале «Родина» 24 сентября.

Лучшие коллективы страны также услышит публика в Южноуральске, Троицке, Магнитогорске, Сатке и Златоусте.

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