Россияне оценили сплоченность своих семей на четыре с плюсом

Россияне считают свои семьи сплоченными — такие данные были получены исследователями РЭУ им. Г.В. Плеханова в ходе проведенного исследования. Наилучшие отношения в семьях у родителей с детьми. Чаще всего участники всероссийского опроса говорили, что с сыновьями и дочерями их связывают любовь и дружба, а с супругами и родителями — взаимопонимание, помощь и поддержка.

Опрос показал, что люди от 30 до 50 лет оценивают сплоченность со своими детьми на 4,44 балла из пяти, с супругами — на 4,1, а с родителями — на 4,05.

По мнению члена комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко, тот факт, что большинство респондентов поставили высший балл отношениям с детьми, говорит о высокой ценности ребенка в обществе.

На пять баллов свои отношения с детьми оценили 48,4% опрошенных. Профессор кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Кучмаева рассказала «Известиям», что наивысшие оценки давали матери-одиночки, которые живут с родственниками (77% поставили высший балл). А хуже всего отношения с детьми у матерей, которые воспитывают ребенка сами, без поддержки бабушек и дедушек.

— В семьях, где на мать падает вся нагрузка как по обеспечению семьи, так и по воспитанию детей, у нее не остается сил, она не выдерживает психологически, отсюда появление весьма низких оценок, — объяснила Оксана Кучмаева. — В полных семьях оценки взаимоотношений с детьми более ровные, такие родители ставят реже других самые высокие баллы и несколько чаще используют баллы «три и четыре».

Наименьший средний балл — 4,05 — получили взаимоотношения со старшим поколением. Меньше всего здесь и высших оценок (37,4%). Исследователи объясняют это серьезными проблемами в воспитании, которые существовали в российской семье в конце 1980-х. Кроме того, общение нередко осложняется из-за болезней пожилых людей и других трудностей, связанных с возрастом.

— Наименьшие оценки характерны для людей, проживающих в полных сложных семьях (когда есть папа, мама, бабушки и дедушки). Среди них наивысших оценок лишь 33%, а низших — более 16%. Это подтверждает мнение, что совместная жизнь взрослых детей с родителями приводит к дополнительным конфликтам, — рассказала Оксана Кучмаева.

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