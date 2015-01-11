Более 1 млрд рублей поступит в бюджет Челябинской области от продажи акций

На заседании регионального правительства под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в прогнозный план приватизации государственного имущества Челябинской области были внесены изменения. С докладом на совещании выступил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков. С целью последующей продажи на аукционе в программу включена 100-процентная доля области в уставном капитале ООО «Предприятие по ремонту и эксплуатации искусственных сооружений «РЕМЭКС». Это третье дорожное предприятие, которое планируется реализовать на торгах. Ранее в программу вошли Карталинское и Чебаркульское предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог. «Вследствие вносимых изменений величина прогнозируемых поступлений от продажи акций хозяйственных обществ увеличится на 600 миллионов рублей и будет составлять один миллиард 50 миллионов рублей», – отметил Алексей Бобраков. Также в регионе продолжается работа по акционированию государственных унитарных предприятий Челябинской области. Для преобразования в общество с ограниченной ответственностью ГУП «Протокол» включили в программу приватизации. Еще несколько объектов решением правительства исключили из прогнозного плана. Речь идет о недвижимости в Юрюзани в связи с ее передачей в муниципальную собственность и об унитарном предприятии проектно-изыскательском институте «Челябдорпроект», который Арбитражным судом признан банкротом.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolee-1-mlrd-rubley-postupit-v-byudzhet-chelyabinskoy-oblasti-ot-prodazhi-akciy-40894