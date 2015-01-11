Озерских кадетов научат вождению прямо в школе

В минувшую пятницу у кадетов-десятиклассников прошел необычный урок – урок по ПДД. Первый урок по подготовке водителей категории «А» и «В».

С целью патриотического воспитания, всесторонне развитой личности, подготовки квалифицированных кадров для экономики страны, в августе администрация МБОУ СОШ №22 и местное отделение ДОСААФ России под руководством председателя Антона Чучалина подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке водителей мотоциклов и легковых автомобилей.

По российскому законодательству учиться в автошколах сегодня разрешено с 16 лет, сдавать экзамены на водительские права - с 17, а управлять автомобильным транспортом - с 18 лет.

По подписанному соглашению, теорию старшеклассники-кадеты будут изучать в школе. А практические занятия - на тренажерах и автодроме ДОСААФ.

В школе №22 выбрали курс обучения на два года, рассчитанный на старшеклассников. В десятом классе кадеты будут учить ПДД, в апреле месяца следующего года начнутся практические занятия по вождению автомобиля. В одиннадцатом классе кадетам предстоит учиться водить квадроцикл, управлять маломерными судами, учиться навыкам контраварийного вождения, а также водить автотранспортные средства категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Кроме вождения автомобиля, кадеты также будут проходить курсы обучения прыжкам с парашютом. После теоретического курса кадетам предстоит совершить прыжки с самолета.

Таким образом, вместе с аттестатами зрелости кадеты-выпускники школы получат водительские удостоверения, удостоверения, дающие право управлять квадроциклами и маломерными судами, а также удостоверение парашютиста.

Администрация школы благодарит председателя местного отделения ДОСААФ России Антона Сергеевича Чучалина за организацию курса водителей и надеются на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22» объявляет дополнительный набор обучающихся в 1-10 классы на 2017-2018 учебный год.

Заявления о приеме принимаются по адресу: г. Озерск, п. Татыш, ул. Южная, д. 15.

Перечень необходимых документов:

- характеристика с места учёбы;

- сводный оценочный лист об успеваемости с места учёбы;

- справка о состоянии здоровья;

- справка из ОПДН.

Телефоны для справок: 95596, 89514585994

http://gorono-ozersk.ru