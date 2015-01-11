С надеждой в будущее, или Иппотерапия возрождается

17 сентября 2017 года в Челябинске состоялся VII Чемпионат по конному спорту. Проводился чемпионат в конноспортивном клубе «Буян». Соревнования проводились для детей-инвалидов, посещающих занятия по иппотерапии.

От Детского эколого-биологического центра участвовал воспитанник Беспалов Григорий. Это был Гришин дебют. В тесте по иппотерапии он набрал максимальные 30 баллов!!! Подготовила к соревнованиям Гришу педагог-иппотерапевт Мордавец Татьяна Александровна. Для Григория это выступление стало личной и очень значимой победой над собой. Гриша долго готовился к ним и психологически тоже…

Иппотерапия возрождается в России после долгих лет забвения. В течение 10 лет подобные соревнования не проводились.

В ДЭБЦ в этом учебном году занимаются по дополнительной общеразивающей общеобразовательной адаптированной программе «Иппотерапия» 10 детей-инвалидов. В основном, это обучающиеся школы №29, направленные врачом-невропатологом.

В сентябре 2017г. планируется торжественное открытие манежа для занятий иппотерапией на территории ДЭБЦ. Строительство закончено! Проект «Реконструкция и модернизация плаца для занятий иппотерапией воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» реализован.

Теперь можно будет не только заниматься на манеже, но и проводить конные соревнования для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья у нас в городе.

Организаторами конкурса проектов стали ФГУП «ПО «Маяк», администрация Озерского городского округа Челябинской области, а финансирование проектов организаций-победителей производилось за счет средств ФГУП «ПО «Маяк». Спасибо им большое!!!

За помощь в реконструкции и модернизации манежа для занятий иппотерапией благодарим за поддержку словом и делом Похлебаева Михаила Ивановича, Щербакова Евгения Юрьевича, Ланге Олега Владимировича, Макарову Светлану Антоновну, Горбунову Любовь Владимировну, Порошина Андрея Владимировича, Жидкову Надежду Сергеевну, Фазулина Бориса Николаевича, Зеленского Виталия Ивановича, Куваева Дмитрия Николаевича, Семина Владимира Васильевича, Богданова Владимира Владимировича.

Косажевская Н.В., директор МБУ ДО « ДЭБЦ»,

Смирнова О.А., заместитель директора МБУ ДО « ДЭБЦ»

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