Незаметно пролетело «бабье лето»…

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Новости » Культура » Афиша

Незаметно пролетело «бабье лето»…

И пускай на улице температура всё ниже, событий в сферах искусства, культуры и спорта всё больше! Ознакомьтесь, пожалуйста, с насыщенной уральской событийной программой!

Озёрск

22 сентября

ДК им.А.С.Пушкина. Открытие выставки живописных работ А.Каратова. Начало в 18-00.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

23 и 24 сентября.

25 школа. 23-го сентября с 13-00, 24-го сентября с 14-00. Уроки «Hip-Hop» от победителя многих и многих танцевальных конкурсов и фестивалей Святослава Пономарёва(Свят). Топовый танцор Урала в стилях HOUSE и HIP HOP dance

Незаметно пролетело «бабье лето»…

23 и 24 сентября

Бильярдный клуб Баскервиль. Турнир «Пирамида свободная» для участников групп МАСТЕРА и ЛЮБИТЕЛИ

(участники первой группы не допускаются).

24 сентября 2017 года (воскресенье) для участников ПЕРВОЙ группы состоится турнир по «Пирамиде комбинированной».

Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

Регистрация участников 23 и 24 сентября с 10.30 до 11.00.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

24 сентября

Озерский театр кукол приглашает на поэтический вечер, посвящённый 90-летию актрисы театра драмы и комедии «Наш дом» Евгении Николаевны Сокуровой.

Со сцены прозвучат стихи русских и советских поэтов в исполнении Евгении Николаевны и актеров театра кукол.

Завершится вечер литературной композицией по рассказу Ю.Казакова «Манька».

ВХОД СВОБОДНЫЙ. Начало в 17-00.

Кыштым

Международный фестиваль духовной музыки

22 сентября. Открытие фестиваля. Гала-концерт. Храм Рождества Христова. 19-00

23 сентября. Магнитогорская государственная академическая капелла им.С.Г.Эйдинова. Храм Рождества Христова 18-00.

24 сентября. Хор «Доместик»им.В.А.Копанева(г.Екатеринбург). Храм Рождества Христова. 18-00.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

Незаметно пролетело «бабье лето»…

Незаметно пролетело «бабье лето»…

Слюдорудник

23 и 24 сентября в Слюдоруднике, на одной из самых сложных и интересных кросс-кантрийных трасс в России, пройдёт гонка “На рудниках”.

23 сентября - элиминатор

24 сентября - олимпийский кросс-кантри

Также будет предложена трасса для дебютантов!

Незаметно пролетело «бабье лето»…

Миасс

23-24 сентября. ГЛК «Солнечная долина».Любительский квадро-фестиваль "Quadro VS Moto"

В рамка фестиваля пройдут соревнования в 3-х дисциплинах:

-слалом;

-биатлон;

-кантри.

Призовой фонд составит 170 000 рублей.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

Челябинск

22 сентября

Ледовая арена Трактор. ХК «Трактор» - ХК «Нефтехимик». Второй матч последней серии сентября.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

С 22 сентября

Государственный исторический музей Южного Урала. Viva l’Italia. Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони. Данная выставка, инициатором которой является Почётное Консульство Италии в Челябинске, - это совместный проект Национального музея кино в г. Турине и Итальянского Института культуры в Москве.

Это дань уважения великому итальянскому кино, его дивам – посланницам итальянской красоты, иконам итальянского стиля, а также съемочным площадкам известнейших фильмов, которые демонстрируют работу такого сложного механизма, как итальянская киноиндустрия.

Маршрут выставки состоит из 65 фотографий, снятых в 1959 - 1994 годы фотографом Анджело Фронтони – одним из главных героев золотого периода итальянского кино, его свидетелем, сохранившим для нас то время и упрочившим его славу.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

С 22 сентября

Уникальный Дом Аквариум приглашает окунуться в подводный мир и посмотреть 3 выставки: основной зал, который насчитывает более 80 пресноводных рыб,морскую выставку, террариум, также оценить коллекцию паукообразных,среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках планеты.

С 22 сентября

GalleryOkno. В проекте [кви про кво] три художника, живущих и работающих в Нью-Йорке.

-Ирина Данилова – художник, куратор, директор некоммерческой организации «Project 59».

-Николас Думит Эстевец Рафуль — художник, куратор.

-Третий участник проекта [кви про кво] - Линда Мэри Монтано. Скульптор по образованию она расширила границы скульптуры, рассматривая себя и жизнь как материал искусства.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

C 22 сентября.

Музей занимательной науки «Экспериментус» — это не обычный музей. Здесь представлены экспонаты, которые сделали множество научных явлений наглядными и увлекательными. Как выглядит магнитное поле, с какой скоростью бежит звук, насколько сильна инерция? Всё это можно и даже нужно трогать руками, крутить, вертеть, пробовать, участвовать в экспериментах и других познавательных действиях. Цель музея — показать, что наука — это не только скучные уроки в школе. Наука — это интересно. Наука — это то, что окружает нас в жизни. Музей создан как для детей, так и для взрослых, дедушек и бабушек.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

24 сентября

Парк Гагарина. Празднование Всемирного дня туризма. С 10:00 в парке заработают спортивные зоны, где можно будет проверить, насколько вы активный турист, а в 12:00 начнется развлекательная программа на главной сцене у фонтана.

На спортивной площадке будут зоны водного туризма (слалом!), эстафеты, велодистанции, непременное спортивное ориентирование, лазание по "Лесному экстриму", конкурс "Мама, папа, я - туристская семья" и ХХ областные соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции.

Также на территории парка будет ярмарка турфирм и народных промыслов.

24 сентября

Челябинский зоопарк. В 13.00 «День амурского тигра и дальневосточного леопарда». Лекция у вольера на тему сохранения и размножения редких видов животных, показательное кормление тигров и дальневосточного леопарда.

Екатеринбург

Хоккей

Арена «Уралец»

22 сентября в 19-00 ХК «Автомобилист» - ХК «Сочи»

24 сентября в 17-00 ХК «Автомобилист» - ХК «Салават Юлаев»

Незаметно пролетело «бабье лето»…

23 сентября

87-й День рожденья Зоопарка! С 13 до 15ч. Посетителей ждут веселые игры, шоу мыльных пузырей, показательные кормления животных, конкурсы и викторины.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

Все выходные

Музейный центр «Гамаюн». Выставка «Новые гавроши». Впервые музейный двор музея будет использоваться в качестве выставочной площадки. В пространстве, прилегающем к западному фасаду здания, разместятся постеры авторских картин Евгении Акуловой.

Русско-французская художница, проживающая в Париже, ежегодно радует екатеринбужцев своим искусством. На этот раз зрители увидят серию, посвященную хрупкому миру детства. Герои Евгении – «маленькие Гавроши», – предоставленные сами себе жители больших городов. Сквозь призму детских образов автор размышляет о человеке, его месте и способах познания этого мира. Посетители увидят копии авторских картин, созданных в свойственной автору коллажной манере в стилистике стрит-арта. В данных портретах художница использует излюбленную цветовую гамму, соединяющую охристо-землистые цвета с небольшими бирюзово-желтыми вкраплениями.

Евгения создает картины в оригинальной технике, нанося на пластиковую основу масляные краски, затем она покрывает изображение толстым слоем лака, буквально заливая его. Таким образом, картина приобретает глянцевый блеск и необыкновенную глубину.

Незаметно пролетело «бабье лето»…

Александра Лебедева

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