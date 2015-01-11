Незаметно пролетело «бабье лето»…

И пускай на улице температура всё ниже, событий в сферах искусства, культуры и спорта всё больше! Ознакомьтесь, пожалуйста, с насыщенной уральской событийной программой!

Озёрск

22 сентября

ДК им.А.С.Пушкина. Открытие выставки живописных работ А.Каратова. Начало в 18-00.

23 и 24 сентября.

25 школа. 23-го сентября с 13-00, 24-го сентября с 14-00. Уроки «Hip-Hop» от победителя многих и многих танцевальных конкурсов и фестивалей Святослава Пономарёва(Свят). Топовый танцор Урала в стилях HOUSE и HIP HOP dance

23 и 24 сентября

Бильярдный клуб Баскервиль. Турнир «Пирамида свободная» для участников групп МАСТЕРА и ЛЮБИТЕЛИ

(участники первой группы не допускаются).

24 сентября 2017 года (воскресенье) для участников ПЕРВОЙ группы состоится турнир по «Пирамиде комбинированной».

Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

Регистрация участников 23 и 24 сентября с 10.30 до 11.00.

24 сентября

Озерский театр кукол приглашает на поэтический вечер, посвящённый 90-летию актрисы театра драмы и комедии «Наш дом» Евгении Николаевны Сокуровой.

Со сцены прозвучат стихи русских и советских поэтов в исполнении Евгении Николаевны и актеров театра кукол.

Завершится вечер литературной композицией по рассказу Ю.Казакова «Манька».

ВХОД СВОБОДНЫЙ. Начало в 17-00.

Кыштым

Международный фестиваль духовной музыки

22 сентября. Открытие фестиваля. Гала-концерт. Храм Рождества Христова. 19-00

23 сентября. Магнитогорская государственная академическая капелла им.С.Г.Эйдинова. Храм Рождества Христова 18-00.

24 сентября. Хор «Доместик»им.В.А.Копанева(г.Екатеринбург). Храм Рождества Христова. 18-00.

Слюдорудник

23 и 24 сентября в Слюдоруднике, на одной из самых сложных и интересных кросс-кантрийных трасс в России, пройдёт гонка “На рудниках”.

23 сентября - элиминатор

24 сентября - олимпийский кросс-кантри

Также будет предложена трасса для дебютантов!

Миасс

23-24 сентября. ГЛК «Солнечная долина».Любительский квадро-фестиваль "Quadro VS Moto"

В рамка фестиваля пройдут соревнования в 3-х дисциплинах:

-слалом;

-биатлон;

-кантри.

Призовой фонд составит 170 000 рублей.

Челябинск

22 сентября

Ледовая арена Трактор. ХК «Трактор» - ХК «Нефтехимик». Второй матч последней серии сентября.

С 22 сентября

Государственный исторический музей Южного Урала. Viva l’Italia. Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони. Данная выставка, инициатором которой является Почётное Консульство Италии в Челябинске, - это совместный проект Национального музея кино в г. Турине и Итальянского Института культуры в Москве.

Это дань уважения великому итальянскому кино, его дивам – посланницам итальянской красоты, иконам итальянского стиля, а также съемочным площадкам известнейших фильмов, которые демонстрируют работу такого сложного механизма, как итальянская киноиндустрия.

Маршрут выставки состоит из 65 фотографий, снятых в 1959 - 1994 годы фотографом Анджело Фронтони – одним из главных героев золотого периода итальянского кино, его свидетелем, сохранившим для нас то время и упрочившим его славу.

С 22 сентября

Уникальный Дом Аквариум приглашает окунуться в подводный мир и посмотреть 3 выставки: основной зал, который насчитывает более 80 пресноводных рыб,морскую выставку, террариум, также оценить коллекцию паукообразных,среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках планеты.

С 22 сентября

GalleryOkno. В проекте [кви про кво] три художника, живущих и работающих в Нью-Йорке.

-Ирина Данилова – художник, куратор, директор некоммерческой организации «Project 59».

-Николас Думит Эстевец Рафуль — художник, куратор.

-Третий участник проекта [кви про кво] - Линда Мэри Монтано. Скульптор по образованию она расширила границы скульптуры, рассматривая себя и жизнь как материал искусства.

C 22 сентября.

Музей занимательной науки «Экспериментус» — это не обычный музей. Здесь представлены экспонаты, которые сделали множество научных явлений наглядными и увлекательными. Как выглядит магнитное поле, с какой скоростью бежит звук, насколько сильна инерция? Всё это можно и даже нужно трогать руками, крутить, вертеть, пробовать, участвовать в экспериментах и других познавательных действиях. Цель музея — показать, что наука — это не только скучные уроки в школе. Наука — это интересно. Наука — это то, что окружает нас в жизни. Музей создан как для детей, так и для взрослых, дедушек и бабушек.

24 сентября

Парк Гагарина. Празднование Всемирного дня туризма. С 10:00 в парке заработают спортивные зоны, где можно будет проверить, насколько вы активный турист, а в 12:00 начнется развлекательная программа на главной сцене у фонтана.

На спортивной площадке будут зоны водного туризма (слалом!), эстафеты, велодистанции, непременное спортивное ориентирование, лазание по "Лесному экстриму", конкурс "Мама, папа, я - туристская семья" и ХХ областные соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции.

Также на территории парка будет ярмарка турфирм и народных промыслов.

24 сентября

Челябинский зоопарк. В 13.00 «День амурского тигра и дальневосточного леопарда». Лекция у вольера на тему сохранения и размножения редких видов животных, показательное кормление тигров и дальневосточного леопарда.

Екатеринбург

Хоккей

Арена «Уралец»

22 сентября в 19-00 ХК «Автомобилист» - ХК «Сочи»

24 сентября в 17-00 ХК «Автомобилист» - ХК «Салават Юлаев»

23 сентября

87-й День рожденья Зоопарка! С 13 до 15ч. Посетителей ждут веселые игры, шоу мыльных пузырей, показательные кормления животных, конкурсы и викторины.

Все выходные

Музейный центр «Гамаюн». Выставка «Новые гавроши». Впервые музейный двор музея будет использоваться в качестве выставочной площадки. В пространстве, прилегающем к западному фасаду здания, разместятся постеры авторских картин Евгении Акуловой.

Русско-французская художница, проживающая в Париже, ежегодно радует екатеринбужцев своим искусством. На этот раз зрители увидят серию, посвященную хрупкому миру детства. Герои Евгении – «маленькие Гавроши», – предоставленные сами себе жители больших городов. Сквозь призму детских образов автор размышляет о человеке, его месте и способах познания этого мира. Посетители увидят копии авторских картин, созданных в свойственной автору коллажной манере в стилистике стрит-арта. В данных портретах художница использует излюбленную цветовую гамму, соединяющую охристо-землистые цвета с небольшими бирюзово-желтыми вкраплениями.

Евгения создает картины в оригинальной технике, нанося на пластиковую основу масляные краски, затем она покрывает изображение толстым слоем лака, буквально заливая его. Таким образом, картина приобретает глянцевый блеск и необыкновенную глубину.

Александра Лебедева