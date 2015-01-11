Управление ГИБДД по Челябинской области проводит конкурс «Автоледи-2017»

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области приглашает всех девушек и женщин принять участие в региональном конкурсе «Автоледи-2017».

Мероприятие состоится 30 сентября 2017 года (суббота) на территории Управления ГИБДД по адресу: г. Челябинск, ул. Харлова, 20 (автодром). Начало мероприятия в 11:00 часов.

Участие в мероприятии может принять любая автолюбительница, имеющая водительское удостоверение. Предварительная запись на конкурс ведется по телефону 8(351)272-07-20, количество мест ограничено. Победителям конкурса будут вручаться ценные призы и подарки.

Также в течение проведения конкурса на общей площадке мероприятия будет проходить тест-драйв. Пробную поездку могут совершить все гости праздника, имеющие при себе водительское удостоверение.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области