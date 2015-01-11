На Южном Урале начинаются выплаты единовременного пособия в связи с 60-летием радиационной аварии на ПО «Маяк»

29 сентября 2017 года исполняется 60 лет со дня радиационной аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк». В рамках мероприятий, посвященных этой памятной дате, запланирована выплата единовременного социального пособия отдельным категориям граждан, сообщает министерство социальных отношений.

Право на социальное пособие имеют граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации и граждане, ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации, а также дети первого и второго поколения таких граждан, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, в возрасте до 18 лет.

«Единовременное социальное пособие выплачивается в размере 1000 рублей гражданам, участвовавшим в ликвидации аварии, инвалидам и получившим заболевания, и 50 тысяч рублей детям первого и второго поколения, – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – Гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения Челябинской области, выплата данного пособия осуществляется в беззаявительном порядке».

Тем гражданам, которые не получают меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения Челябинской области, выплата единовременного социального пособия будет осуществляться на основании заявления. Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства не позднее 31 октября 2017 года и предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, копии удостоверения, одтверждающего льготный статус, либо копии справки серии ЧД – для детей, страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, а также реквизиты банковского счета.

Отметим, в областном бюджете на данную выплату предусмотрено 2 млн 710 тысяч рублей.

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