На Южном Урале планируют привить от гриппа почти полтора миллиона человек

В 2017 году в Челябинской области планируется охватить прививками против гриппа не менее 40% населения области, а в группах риска – не менее 75%. Только за счет средств федерального бюджета медики намерены привить не менее 1 млн 312 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения. Вакцина поступает в регион с августа, на данный момент получено 649 тысяч доз – почти половина от общей заявки, в том числе 420 тысяч доз для взрослого населения и 229 тысяч доз для детей и беременных. В Челябинской области против гриппа уже привито около 300 тысяч человек, примерно треть из них – дети. В предыдущем сезоне в Челябинской области были привиты 32,6 процента населения – почти 1,1 млн человек. При этом в Магнитогорском, Сосновском, Карталинском, Еткульском муниципальных образованиях охват превысил 39%. Прошлый эпидсезон показал, что число заболевших среди привитого населения в 26 раз ниже, чем среди непривитого: 0,27 на 10 тысяч привитых против 7,2 на 10 тысяч непривитых. Коэффициент эпидемиологической эффективности составил 99,8%. Подготовка к возможной эпидемии гриппа идет полным ходом. На случай эпидемии медицинские организации региона обеспечены оборудованием и коечным фондом для оказания медицинской помощи на 109%, реанимационной аппаратурой – на 146%, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой на 217%. В настоящее время ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. За неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 19 тысяч 326 случаев ОРВИ (58,68 на 10 тысяч населения), что ниже уровня эпидпорога на 24,4%. Случаев выявления вируса гриппа в текущем сезоне в Челябинске не зарегистрировано, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, РС-инфекции, адено- и риновирусов. «Минздрав рекомендует руководителям медорганизаций взять на контроль выполнение графиков вакцинации против гриппа населения в рамках национального календаря профилактических прививок, – отмечатила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – Необходимо активизировать работу, в том числе с использованием прививочных бригад, расширением графика приема в поликлиниках. Также мы рекомендуем руководителям органов управления и медицинских организаций муниципальных образований взять под личный контроль формирование запаса тест-систем для диагностики гриппа, сформировать неснижаемый запас противовирусных лекарственных средств для лечения больных ОРВИ и гриппом и организовать систематическую работу по информированию населения о мерах профилактики, преимуществах иммунопрофилактики гриппа. Также напоминаем, что в случае появления признаков заболевания необходимо сразу обращаться к врачу».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-planiruyut-privit-ot-grippa-pochti-poltora-milliona-chelovek-40961