Синоптики предупредили о заморозках ночью и утром до 28 сентября

Заморозки прогнозируются в Челябинской области 26-28 сентября – с соответствующим предупреждением выступили местные синоптики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В отдельных районах 26-28 сентября в ночные и утренние часы ожидаются заморозки – температура воздуха опустится до минус двух-четырех градусов», – говорится в сообщении о возникновении опасных и неблагоприятных явлений погоды.

МЧС, в свою очередь, распространило предупреждение на всю предстоящую неделю о неустойчивой погоде на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

«Осадки в виде дождя и мокрого снега и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололеда и снежного наката. На междугородних трассах дорожная обстановка может быть особенно сложной», – говорят спасатели.

Они предупреждают о возможном росте числа дорожно-транспортных происшествий, пожаров в частном секторе из-за нарушений в конструкциях и эксплуатации печного отопления.

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