Полицейские Озерска подвели итоги областного оперативно-профилактического мероприятия «Район»

С 22 по 23 сентября 2017 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».
В мероприятии приняли участие 81 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.
В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 6 человек за совершение преступлений, 1 гражданин, находившийся в розыске.
Выявлено 148 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 54, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 66, за иные правонарушения – 28.
В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции проверили 41 место концентрации правонарушителей, 249 граждан подучетной категории, в том числе 55 лиц, состоящих под административным надзором.
Сотрудники озерской полиции совместно с коллегами из Управления Росгвардии Челябинской области проверили 20 владельцев гражданского оружия, в ходе которых за нарушения в области законодательства об оружии изъяли 4 единицы оружия.
Сотрудники экономической безопасности и противодействию коррупции во дворе дома по ул. Восточная задокументировали факт реализации спиртосодержащей жидкости. Всего изъято 5 литров алкоголя на общую сумму 1000 рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.
Пресс-служба УМВД
Ключевые теги: профилактическое мероприятие.
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