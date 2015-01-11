Оперативная обстановка на 26 сентября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня вторник 26 сентября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 1 град. С

• атмосферное давление 750 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 94 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 21 п.1 с 9 до окончания

Дзержинского 35 п.14-16, Дзержинского 55 п.4

Гайдара 26 п.5,6 Луначарского 1, Комсомольский пр-д 7 с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения Ленина 72,74,76,78 Победы 51 с 8.30 до 17 часов

Советская 3 с 9 до окончания

3 В сетях горячего водоснабжения Гайдара 21 п.1 с 9 до окончания

Дзержинского 35 п.14-16, Дзержинского 55 п.4 Дзержинского 56 п.6, Комсомольский пр-д 7

Луначарского 1, Луначарского 15 п.4, Луначарского 27

Гайдара 26 п.5,6 Октябрьская 20 с 9 до 12 часов

Вниманию озерчан!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 26 по 28 сентября в отдельных районах Челябинской области в ночные и утренние часы ожидаются небольшие дожди, мокры снег, заморозки до минус 2 -4º.

Вниманию озерчан!

26 сентября будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию жителей дома по ул. Уральской, 10!

В связи с производством ремонтных работ, для обеспечения жителей холодной питьевой водой с 6.00 до 9.00 часов выставлен стендер у дома Уральская №7.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 38 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 75 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 26.09.2017 г.

3.1. Опасные явления: ВНИМАНИЕ!!! 26-28 сентября в отдельных районах Челябинской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до -2,-4º.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный 2-7 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 3º до минус 2º, на поверхности почвы до минус 4º, днем плюс 4-9º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,3) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков и туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _215_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru