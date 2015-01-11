Евгений Щербаков поздравил озерского педагога c победой

В понедельник в начале аппаратного совещания глава округа поздравил учителя русского языка и литературы лицея №39 Анну Теличко с победой на областном конкурсе «Современные образовательные технологии».

Евгений Щербаков вручил Анне Теличко букет цветов и отметил, что озерская система образования в очередной раз подтвердила свой высокий уровень:

– Очень приятно видеть успехи озерских педагогов на профессиональном поприще. Желаю вам всегда добиваться положительных результатов в работе и получать признание коллег, любить детей, а насколько я знаю, ваши воспитанники вас также любят и ценят.

По итогам прошедшей недели и в связи с обращениями жителей округа Евгений Щербаков задал вопросы руководителям, ответственным за своевременную подачу тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы, а также сделал акцент на подведении итогов работы по реконструкции сетей наружного освещения, которая была проведена в округе в этом году, и планировании мероприятий на следующий год.

– На сегодняшний день выполнены работы на сетях наружного освещения на ул. Семёнова, ул. Семашко, на пр. Победе и на ул. Лермонтова, – доложил начальник МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Куваев. – На этих улицах в общей сложности заменён 151 светильник и натянуто четыре тысячи погонных метров силового кабеля. Также в этом году был выполнен капитальный ремонт системы наружного освещения на пр. Победы, в рамках которого заменено 163 светильника и четыре километра провода СИП. По этим договорам работы выполнены, подписаны акты выполненных работ, освещение по данным адресам включено.

Дмитрий Куваев отметил, что 29 сентября будут проведены аукционные процедуры и определён подрядчик для выполнения ремонта наружного освещения на участке пр. Победы от пересечения с ул. Студенческой до пресечения с ул. Герцена. Планируется, что на этом участке будут заменены 29 светильников и 600 метров кабеля.

Евгений Щербаков дал поручение начальнику МКУ «УКС» Дмитрию Куваеву и начальнику управления капитального строительства и благоустройства администрации Надеже Беляковой запланировать ряд мероприятий по модернизации в округе системы наружного освещения на 2018 год, чтобы в будущем году не снижать темпов по данному направлению работы.

Следует отметить, что на прошлой неделе 21 сентября главой округа было подписано постановление о начале в округе отопительного периода, в соответствии с которым ММПКХ теплоноситель был подан в основную магистраль. Евгений Щербаков обратил внимание на то, что подача тепла непосредственно в многоквартирные дома в настоящее время зависит только от оперативной работы управляющих организаций и от собственников помещений:

– ММПКХ к подаче тепла приступило 21 сентября, – прокомментировал положение дел директор ММПКХ Александр Каюрин. – Серьёзных проблем с подачей теплоносителя у специалистов предприятия не возникло. Небольшая утечка на наружных сетях на ул. Музрукова будет устранена к середине этой недели. В целом наружные тепловые сети в порядке, теплоноситель на магистраль городских тепловых сетей подан.

Глава округа уделил особое внимание подключению тепла в учреждениях социальной сферы, а именно в детских садах и школах. О подключении тепла в образовательных организациях информацию представила начальник управления образования Любовь Горбунова:

– На сегодняшний день отопление подано во все дошкольные и школьные организации, а также учреждения дополнительного образования. Жалоб от родителей не поступало.

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