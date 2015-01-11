В Челябинске пройдет первый Южно-Уральский гражданский форум

28 и 29 сентября в Центре международной торговли состоится первый Южно-Уральский гражданский форум. В мероприятии примут участие представители гражданского общества – общественные организации и эксперты в сфере деятельности социально ориентированных НКО со всей России. Организаторами мероприятия выступают Правительство и Общественная палата Челябинской области.
«Южно-Уральский гражданский форум – это площадка коммуникаций, на которой представители гражданского общества смогут обсудить наиболее актуальные проблемы и совместно выработать предложения по их решению. Благодаря открытому диалогу общественников и экспертов форум будет способствовать развитию некоммерческого сектора Челябинской области, а также содействовать участию некоммерческих организаций в реализации государственной социальной политики», – отмечает заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.
В рамках мероприятия пройдут мастер классы и круглые столы, посвященные правовым основам деятельности некоммерческих организаций; взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления с некоммерческим сектором; оказанию услуг в социальной сфере; медиа-продвижению общественных организаций и проектов и др. Всего будет организовано семь тематических площадок.
В форуме примут участие более 500 представителей социально ориентированных общественных организаций, гражданских активистов, представителей органов власти и местного самоуправления, бизнеса и журналистов.