В Челябинске пройдет первый Южно-Уральский гражданский форум

28 и 29 сентября в Центре международной торговли состоится первый Южно-Уральский гражданский форум. В мероприятии примут участие представители гражданского общества – общественные организации и эксперты в сфере деятельности социально ориентированных НКО со всей России. Организаторами мероприятия выступают Правительство и Общественная палата Челябинской области.

«Южно-Уральский гражданский форум – это площадка коммуникаций, на которой представители гражданского общества смогут обсудить наиболее актуальные проблемы и совместно выработать предложения по их решению. Благодаря открытому диалогу общественников и экспертов форум будет способствовать развитию некоммерческого сектора Челябинской области, а также содействовать участию некоммерческих организаций в реализации государственной социальной политики», – отмечает заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.

В рамках мероприятия пройдут мастер классы и круглые столы, посвященные правовым основам деятельности некоммерческих организаций; взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления с некоммерческим сектором; оказанию услуг в социальной сфере; медиа-продвижению общественных организаций и проектов и др. Всего будет организовано семь тематических площадок.

В форуме примут участие более 500 представителей социально ориентированных общественных организаций, гражданских активистов, представителей органов власти и местного самоуправления, бизнеса и журналистов.

К участию приглашаются общественные организации. Дополнительная информация и регистрация на сайте: http://www.гражданскийфорум.рф и https://vk.com/civilforum2017.

Для участников форума по будням с 9.00 до 18.00 работает горячая линия Ресурсного Центра поддержки и развития СО НКО 8 (351) 777-90-50.





Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-pervyy-yuzhno-uralskiy-grazhdanskiy-forum-40973