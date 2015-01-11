Ночью на Южном Урале прогнозируется до минус 9 градусов

По предварительным данным синоптиков, в Челябинской области в предстоящие двое суток ожидаются ночные заморозки – в горах и низинах температура воздуха опустится до минус девяти градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на среду в регионе будет от минус одного до плюс четырех, в горных районах и пониженных частях рельефа – до минус четырех, днем воздух прогреется до 5-10 градусов, возможны отдельные порывы восточного – северо-восточного ветра до 13 метров в секунду, в утренние часы возможны туманы, не исключен также небольшой дождь.

В четверг ночью прогнозируется минус 4-9, осадки в виде дождя с мокрым снегом.

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