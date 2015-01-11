Вниманию родителей!

Детская поликлиника № 2 по пр. Победы 27 закрыта на ремонт. На период ремонта обращаться в поликлинику № 1 по ул. Советской, 5а. Телефоны: регистратуры 7-48-32, вызов врача на дом 003, 7-35-80, доврачебный кабинет 2-45-03. http://www.cmsch71.ru

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