22 сентября 2017г. на территории Парка культуры и отдыха состоялся III межшкольный эколого-географический турнир. Организаторами турнира выступили Управление образования администрации Озерского городского округа и городское методическое объединение учителей географии.

Участниками турнира стали обучающиеся 7-х классов шести образовательных организаций Озерского городского округа - школ № 21, 25, 29, 30, 34, лицея №23.

Команды – участницы получили маршрутные листы с топографическим планом местности, на котором были отмечены станции. На каждой станции их ожидали занимательные задания по метеорологии, топографии, геологии, краеведению, экологии. Ребятам пригодились знания, полученные на уроках, чтобы ориентироваться на местности, определять минералы и горные породы, лекарственные растения и метеорологические признаки, собрать палатку, работать по карте Челябинской области.

Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением.

Победитель турнира – команда «Дискавери» МБОУ «Школа №29» (учитель Абрамова Галина Васильевна) награждена Дипломом Управления образования и кубком.

Дипломы II степени получили команды: «Экопульс» - МБОУ «Лицей № 23 (учитель Кирсанова Любовь Евгеньевна), «Таганай» - МБОУ СОШ № 30 (учитель Булычева Галина Ивановна), «Бродяги» - МБОУ ООШ № 34 (учитель Горяйнова Яна Олеговна).

Обладателями Дипломов III степени стали команды: «Компас» - МБОУ СОШ № 21 (учитель Колосова Ольга Викторовна) и «Знатоки» - МБОУ СОШ № 25 (учитель Смагина Наталья Михайловна).

Все участники турнира получили призы, а главное - заряд бодрости и хорошего настроения.

Методическое объединение учителей географии благодарит за спонсорскую поддержку в проведении эколого-географического турнира Белкина Дмитрия Юрьевича, депутата Собрания депутатов Озерского городского округа.

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