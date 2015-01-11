В Озёрске откроется выставка «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся»

Могут руки людей сделать чудо любое:

И по белому полю можно выткать цветы,

И по синему небу вышить солнце златое,

Чтобы стало чуть больше на земле красоты.

Дворец творчества детей и молодёжи приглашает жителей города на открытие социально-благотворительного проекта «Взрослые-детям», в рамках которого в течение года планируется организация выставок именитых мастеров Урала, мастер-классы для детей округа, проведение круглых столов с педагогами по актуальным проблемам развития детского творчества. Проект уже получил поддержку Духовно-просветительского центра «Первоцвет» нашего округа.

Старт проекта – открытие выставки декоративно-прикладного творчества «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся» мастеров г.Златоуста, Анны Горб и Яны Лопатиной.

Анна Горб известна своими работами в технике холодный батик и коллекцией народных кукол. Любимая тематика её работ – цветы, стилизация природных мотивов и женские образы.

Яна Лопатина в совершенстве владеет всеми видами вышивки, в том числе золотошвейной, создаёт украшения из бисера, полудрагоценных камней и бусин.

Оба мастера являются участниками и призерами Всероссийского конкурса мастеров традиционных ремёсел и народных художественных промыслов "Урал мастеровой», Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества, региональных конкурсов и фестивалей.

Свои лучшие работы мастера впервые привозят в Озёрск.

Торжественное открытие выставки состоится 28 сентября в 17.00 в большом зале Дворца творчества детей и молодёжи.

Вход свободный.

Выставка продлится до 26 октября.

По вопросам коллективного посещения выставки можно обращаться по телефону 2-46-50.

Наталья Кочутина, зав.отделом

декоративно-прикладного творчества ДТДиМ

http://gorono-ozersk.ru